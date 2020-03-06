20 gündür kayıptı, metruk binada ölü bulundu

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Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde, 20 gündür kayıp olarak aranan Cengiz Kayaalp (44) boş çiftlikteki metruk binada ölü bulundu.

Darıca´da yaşayan 6 çocuk babası Cengiz Kayaalp,15 Şubat günü ortadan kayboldu. Ailesinin polise kayıp başvurusunda bulunduğu Kayaalp, bugün öğle saatlerinde Darıca Pirireis Mahallesi Şelale Sokak´taki boş çiftlikte bulunan metruk binada ölü bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Kayaalp'in cesedinde yara izi olmadığını belirledi. Bir fabrikada işçi olarak çalıştığı öğrenilen Cengiz Kayaalp´in ölüm nedeni yapılacak otopsi ile ortaya çıkacak. Polisin soruşturması sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT

2020-03-06 17:48:17



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