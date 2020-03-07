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`Gören Eller´ sınıfında engelleri müzikle aştılar

DHA

`Gören Eller´ sınıfında engelleri müzikle aştılar


Ergün AYAZ-  Erol POLATAlişan KOYUNCU/DARICA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde Barış İlkokulu´nda kurulan `Gören Eller´ sınıfında 8 görme engelli öğrenci, aldıkları özel eğitimlerle bağlama çalmayı öğreniyor. Amaçlarının görme engelli öğrencilerin hayata bağlanmalarını sağlamak olduğunu söyleyen öğretmen Erdoğan Şahinoğlu, "Bu proje beni en çok heyecanlandıran projelerden biri oldu. Yeni Aşık Veysel´ler yetiştirebileceğimiz bir proje oldu" dedi. 
Darıca Barış İlkokulu´nda, görme engellilerin özel eğitimlerle yetiştiği `Gören Eller´ sınıfında 8 görme engelli öğrenci, bilgisayardan, matematiğe, İngilizceden, müzik dersine kadar birçok alanda eğitim alıyor. Amaçlarının görme engelli öğrencilerin de diğer öğrencilerden bir farkı olmadığı kanıtlamak ve onları engelleri aşarak yeniden sosyalleşmesini sağlamak olduğunu belirten Görsel Sanatlar Öğretmeni Erdoğan Şahinoğlu, "Burası görme engelli öğrencilerimizden oluşan bir sınıf oldu. Ben öğrencilerimize bağlama dersi veriyorum. Yaklaşık 1,5 yıl oldu ilk başlarda baya bir zorluk çektik. İğneyle kuyu kazmak gibi başladık olaya. Bu proje beni en çok heyecanlandıran projelerden biri oldu. Yeni Aşık Veysel´ler yetiştirebileceğimiz bir proje oldu. Çok şükür baya da yol aldık. Çocuklarımız şu an notalarla çok güzel türküler çalmaya başladılar" dedi. 
'ÇOCUKLARIN ÖZGÜVENİ ARTTI'
Okulda alınan müzik eğitiminin ardından görme engelli öğrencilerin sosyalleşip hayata daha kolay katıldıklarını gözlemlediklerini söyleyen Şahinoğlu şöyle konuştu: 
"Çocukların bu sayede kendilerine olan güvenleri de gelişti. Velilerimizin de çok büyük desteği var, her konuda bize yardımcı oluyorlar. Şu anda repertuarımızda 20´den fazla şarkı var, tamamını öğrencilerimiz notayla çalıyor. Çocuklarımız aynı zamanda kendileri gibi olan öğrencilere de öğretebilecekleri şekilde eğitim veriyoruz. Önceden odalarına kapanıp bekleyen çocuklar müzik sayesinde bağlama çalmaya başladı. Eve gelen misafirlere bağlama çalarak daha özgüveni artan çocuklar oldular, son derece sosyalleştiler."
'AMACIMIZ GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN DİĞER ÖĞRENCİLERLE KAYNAŞMASIYDI'
Darıca Kaymakamı Ömer Karaman ise okulda verilen eğitimden son derece memnun olduğunu ifade ederek, "Burası özel bir sınıf. Bu tür eğitim kurumlarımızda özel eğitim sınıflarımız vardı, fakat son zamanlarda bakanlığımızın da teşvikleriyle bu tür sınıflarımızı kaynaştırma sınıfı olarak okullarımızın içerisinde de toplamaya başladık. Darıca´da biz bu projeyi Barış İlkokulu´nda yapmaya karar verdik. Yaptığımız sınıftan da çok memnun kaldık. Bu sınıfımız özel eğitim sınıfı olarak doğdu ama asıl amacımız görme engelli öğrencilerimizin okuldaki diğer öğrencilerle kaynaşmasıydı. Beklentimizin çok üzerinde oldu bu. Çocuklarımızın bazı yetenekleri ortaya çıktı. Öğretmenlerimiz zamanla öğrencilerimizin çok yetenekli çok farklı öğrenciler olduğunu anladı. Özel yetenekler doğma açısından öğretmenlerimizin katkısı çok önemli bütün öğrencilerle bire bir ilgileniyorlar. Bu sınıfımızda çok güzel sonuçlar aldık memnunuz. Öğretmenlerimiz geleceğin Aşık Veysel´leri doğduğunu söylüyor. Burası yeteneklerin keşfedildiği de bir sınıf oldu" diye konuştu.  DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Darıca Ergün AYAZ-Erol POLAT-Alişan KOYUNCU
2020-03-07 09:10:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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