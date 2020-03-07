15 santimetrelik dev tümör 14 saatlik ameliyat ile tamamen çıkarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

15 santimetrelik dev tümör 14 saatlik ameliyat ile tamamen çıkarıldı

İHA

Dünya genelinde şu ana kadar 17 Skolyoz ve Ganglioglioma tümörü vakası olduğu tespit edilen ve 14 yaşındaki Bosna Hersekli Nejla Dudo isimli çocukta da bulunan 15 santimetrelik dev tümör, VM Medical Park Kocaeli Hastanesinde 14 saat süren başarılı ameliyat sonucunda tamamen vücudundan çıkartıldı.

15 santimetrelik dev tümör 14 saatlik ameliyat ile tamamen çıkarıldı

Dünya genelinde şu ana kadar 17 Skolyoz ve Ganglioglioma tümörü vakası olduğu tespit edilen ve 14 yaşındaki Bosna Hersekli Nejla Dudo isimli çocukta da bulunan 15 santimetrelik dev tümör, VM Medical Park Kocaeli Hastanesinde 14 saat süren başarılı ameliyat sonucunda tamamen vücudundan çıkartıldı.
14 yaşındaki Bosna Hersekli Nejla Dudo isimli çocuk, Dünya'da şu ana kadar literatürde vaka sayısı sadece 17 olan omurilik tümörüne yakalandı. Hastanın ailesi tarafından yapılan araştırma sonucunda çocuklarının, VM Medical Park Kocaeli Hastanesinde ameliyat olmasına karar verildi. Ameliyat öncesi detaylı ve titiz bir hazırlık yapan Doç. Dr. Mehmet Tokmak, Op. Dr. Ferzat Zonüzi, Uzm. Dr. Volkan Kıvrak'tan oluşan ekip; sırt omuriliğinden çıkan, çevre sinirlere, göğüs kafesi içine doğru yayılan ve ileri derecede skolyoza neden olan 15 santimetrelik dev tümörü 14 saatlik başarılı bir ameliyat ile tamamen çıkardı.
Çok nadir görülen bir omurilik tümörü VM Medical Park Kocael Hastanesi Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Tokmak, Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ferzat Zonüzü ve Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Volkan Kıvrak'tan oluşan ekip tarafından başarılı bir şekilde ameliyat edildi.
Yoğun Bakım Uzmanı Uzm. Dr. Emin Sönmez tarafından da takibinin yapıldığı ameliyat ile ilgili hastane tarafından yapılan açıklamada, "Tümör (Ganglioglioma) santral sinir sisteminin nadir tipidir ve omuriliğin duyu ile ilgili sinir kısmından veya sempatik ganglionlardan kaynaklanır. Sinsi şekilde çevre dokulara ve boşluklara doğru büyür. Genellikle ağrı, solunum sıkıntısı ile kendini gösterir. Nejla Dudo de ise çok nadir görülen, omuriliğin sırt bölgesinden çıkmış ve sinsice göğüs kafesine doğru büyümüş ayrıca omurgada ciddi bir eğriliğe (skolyoza) neden olmuştu. Aile son 2 yılda çocuğun sırtındaki eğriliği fark etmiş ve giderek ilerlediğini gözlemlemişti. Bosna Hersek’te yapılan incelemeler sonucunda omurilik tümörü ve skolyoz saptanmış, ileri bir merkezde ameliyat olması belirtilmiş" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tesislerden yayılan kömür tozları nedeniyle ilçe halkı tepkili
YEREL HABERLER Tesislerden yayılan kömür tozları nedeniyle ilçe ...
`Gören Eller´ sınıfında engelleri müzikle aştılar
YEREL HABERLER `Gören Eller´ sınıfında engelleri müzikle aştılar
20 gündür kayıptı, metruk binada ölü bulundu
YEREL HABERLER 20 gündür kayıptı, metruk binada ölü bulundu
Engelli vatandaşın motosikletini çalan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Engelli vatandaşın motosikletini çalan şahıs ...
İzmitsporlu karateci Tamyüksel'den gümüş madalya
YEREL HABERLER İzmitsporlu karateci Tamyüksel'den gümüş madalya
Silahla kutlamaya karşı babalar için 'taahhütname'
YEREL HABERLER Silahla kutlamaya karşı babalar için 'taahhütname'
Darıca Belediyesi Türkiye ikincisi oldu
YEREL HABERLER Darıca Belediyesi Türkiye ikincisi oldu
‘Kadın El Emeği Mağazası’ 8 Mart’ta açılıyor
YEREL HABERLER ‘Kadın El Emeği Mağazası’ 8 Mart’ta açılıyor
Kocaeli’de El Kaide operasyonunda 4 tutuklama
YEREL HABERLER Kocaeli’de El Kaide operasyonunda 4 tutuklama
Sobaya yaslanınca kıyafetleri ve vücudu yandı, hastanede kurtarılamadı
YEREL HABERLER Sobaya yaslanınca kıyafetleri ve vücudu yandı, ...
İzmit Zabıtası’ndan kaldırım işgaline sıkı takip
YEREL HABERLER İzmit Zabıtası’ndan kaldırım işgaline sıkı takip
Kocaeli’de aranan 33 suçlu yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli’de aranan 33 suçlu yakalandı
Başkan Söğüt teknik hizmetler alanındaki atölyeleri gezdi
YEREL HABERLER Başkan Söğüt teknik hizmetler alanındaki atölyeleri ...
Alev alan LPG’li otomobil küle döndü
YEREL HABERLER Alev alan LPG’li otomobil küle döndü
Evinin bahçesinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Evinin bahçesinde ölü bulundu
Körfez’de şehitler için dua edildi
YEREL HABERLER Körfez’de şehitler için dua edildi
Başkan Büyükakın, "Hain saldırı cevapsız kalmamıştır’’
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın, "Hain saldırı cevapsız ...
Demir yüklü tır devrildi, yaralı sürücüyü itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Demir yüklü tır devrildi, yaralı sürücüyü itfaiye ...
Körfez’de akaryakıt dökülen yola anında müdahale
YEREL HABERLER Körfez’de akaryakıt dökülen yola anında müdahale
Başkan Büyükakın Macar heyeti konuk etti
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın Macar heyeti konuk etti
İzmit Belediyesi Rıdvan Alyürük’ü Kapanönü Çarşısı’nda yaşatacak
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi Rıdvan Alyürük’ü Kapanönü ...
'Beyaz kalpli' öğrenciler üniversitede yemek yaptı
YEREL HABERLER 'Beyaz kalpli' öğrenciler üniversitede yemek yaptı
Başkan Bıyık, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde vatandaşları dinleyecek
YEREL HABERLER Başkan Bıyık, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde vatandaşları ...
Başkan Şayir’den kadın personellere anlamlı 8 Mart hediyesi
YEREL HABERLER Başkan Şayir’den kadın personellere anlamlı 8 Mart ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X