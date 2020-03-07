15 santimetrelik dev tümör 14 saatlik ameliyat ile tamamen çıkarıldı

Dünya genelinde şu ana kadar 17 Skolyoz ve Ganglioglioma tümörü vakası olduğu tespit edilen ve 14 yaşındaki Bosna Hersekli Nejla Dudo isimli çocukta da bulunan 15 santimetrelik dev tümör, VM Medical Park Kocaeli Hastanesinde 14 saat süren başarılı ameliyat sonucunda tamamen vücudundan çıkartıldı.

14 yaşındaki Bosna Hersekli Nejla Dudo isimli çocuk, Dünya'da şu ana kadar literatürde vaka sayısı sadece 17 olan omurilik tümörüne yakalandı. Hastanın ailesi tarafından yapılan araştırma sonucunda çocuklarının, VM Medical Park Kocaeli Hastanesinde ameliyat olmasına karar verildi. Ameliyat öncesi detaylı ve titiz bir hazırlık yapan Doç. Dr. Mehmet Tokmak, Op. Dr. Ferzat Zonüzi, Uzm. Dr. Volkan Kıvrak'tan oluşan ekip; sırt omuriliğinden çıkan, çevre sinirlere, göğüs kafesi içine doğru yayılan ve ileri derecede skolyoza neden olan 15 santimetrelik dev tümörü 14 saatlik başarılı bir ameliyat ile tamamen çıkardı.

Çok nadir görülen bir omurilik tümörü VM Medical Park Kocael Hastanesi Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Tokmak, Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ferzat Zonüzü ve Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Volkan Kıvrak'tan oluşan ekip tarafından başarılı bir şekilde ameliyat edildi.

Yoğun Bakım Uzmanı Uzm. Dr. Emin Sönmez tarafından da takibinin yapıldığı ameliyat ile ilgili hastane tarafından yapılan açıklamada, "Tümör (Ganglioglioma) santral sinir sisteminin nadir tipidir ve omuriliğin duyu ile ilgili sinir kısmından veya sempatik ganglionlardan kaynaklanır. Sinsi şekilde çevre dokulara ve boşluklara doğru büyür. Genellikle ağrı, solunum sıkıntısı ile kendini gösterir. Nejla Dudo de ise çok nadir görülen, omuriliğin sırt bölgesinden çıkmış ve sinsice göğüs kafesine doğru büyümüş ayrıca omurgada ciddi bir eğriliğe (skolyoza) neden olmuştu. Aile son 2 yılda çocuğun sırtındaki eğriliği fark etmiş ve giderek ilerlediğini gözlemlemişti. Bosna Hersek’te yapılan incelemeler sonucunda omurilik tümörü ve skolyoz saptanmış, ileri bir merkezde ameliyat olması belirtilmiş" ifadelerine yer verildi.

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