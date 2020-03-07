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Genel Sekreter Gündoğdu Gölcük'te incelemelerde bulundu

İHA

Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Gölcük'te planlanan ve devam eden projeleri yerinde inceledi.

Genel Sekreter Gündoğdu Gölcük'te incelemelerde bulundu

Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Gölcük’te planlanan ve devam eden projeleri yerinde inceledi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, ilçelerde planlanan ve çalışmaları devam eden projelerde incelemelerde bulundu. Genel Sekreter Gündoğdu, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile birlikte Gölcük Kavaklı Sahili’nde planlanan ve Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde devam eden duble yol çalışmalarını inceledi. Gündoğdu ve Sezer’e, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay da eşlik etti.
Genel Sekreter Gündoğdu ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, trafik yoğunluğunun yaşandığı Kavaklı Sahili’nde incelemelerde bulundu. Kavaklı sahilinde Kongre Sarayı’ndan Denizevler Bağlantı Köprüsü’ne kadarki güzergahta yapılması planlanan yol çalışmaları hakkında bilgi aldı. Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi D130 Karayoluna alternatif olarak yenileniyor. Genel Sekreter Gündoğdu ve Başkan Sezer, devam eden duble yol çalışmalarını inceledi ve görevli personellerden bilgi aldı. Kaldırım imalatlarının yapıldığı caddede yakın zamanda asfalt serimi yapılacak. Devam eden çalışmaların kısa sürede tamamlanarak hizmet vermesi planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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