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'Bıçağı tespih gibi taşıyan Kadir Şeker´in psikolojik durumunun üzerine gidilmeli'

DHA

'Bıçağı tespih gibi taşıyan Kadir Şeker´in psikolojik durumunun üzerine gidilmeli'


Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) KONYA´da, sokak ortasında sevgilisi Ayşe D.´yi (35) dövdüğü sırada kendisini engellemek isteyen Kadir Şeker (20) tarafından bıçaklanarak öldürülen Özgür Duran´ın (32) annesi Mübeyyen Güner´in avukatı Metehan Uluman, şüphelinin kullandığı bıçağın av bıçağı olduğunu belirterek, "Kadir Şeker `Ben bu bıçağı tespih gibi oynamayı sevdiğim için yanımda taşıyorum´ şeklinde beyanda bulunuyor. Bıçağı tespih gibi taşıyan bir insandan söz ediyoruz, bu insanın psikolojik durumunun üzerine gidilmesi lazım" iddiasında bulundu.
Olay, 5 Şubat akşamı Konya´da meydana geldi. Tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker, evine giderken Özgür Duran´ın, sevgilisi Ayşe D.´yi dövdüğünü gördü. İddiaya göre engel olmak isterken yaşanan arbede sırasında cebinden çıkardığı bıçağı Duran´ın kalbine sapladı. Özgür Duran hayatını kaybederken, Kadir Şeker `kasten adam öldürme´ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda kullanılan bıçak da 6136 Sayılı `Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun´ kapsamında incelemeye alındı.
'BIÇAĞI TESPİH GİBİ KULLANAN BİRİNDEN SÖZ EDİYORUZ'
Ölen Özgür Duran´ın annesi Mübeyyen Güner´in avukatı Metehan Uluman, Kadir Şeker'in kullandığı bıçağın meyve bıçağı olmadığını, av bıçağı olduğunu söyleyerek, "Medyada bir sürü farklı farklı haberler var. Kamuoyu da bu haberlere karşı yoğun bir tepki gösteriyor. Olayda geçen bıçak meyve bıçağı değil. Bu bıçak genelde av bıçağı olarak kullanılmakta. Son derece sivri ve hedefe yönelik olarak kullanılıyor, genellikle avcılar kullanıyor" dedi.
Şeker´in tutuklandığı hakimlikteki ifadesinde, bıçağı tespih gibi sallamak için yanında gezdirdiğini söylediğini öne süren avukat Uluman, şöyle konuştu:
"Mahkeme tutanaklarında da yer alıyor, Kadir Şeker´in `Ben bu bıçağı tespih gibi oynamayı sevdiğim için yanımda taşıyorum´ şeklinde beyanı bulunuyor. Bıçağı tespih gibi taşıyan bir insandan söz ediyoruz ve bu insanın psikolojik durumunun üzerine gidilmesi lazım. Bıçak Özgür Duran´ın kalbine saplanıyor ve seyir mesafesi 8 santim. 8 santim bir seyir mesafesi demek canice bir şekilde bıçağın yöneltildiğini gösteriyor."
'SABIKASI OLMASI BİR İNSANI KÖTÜ YAPMAZ'
Özgür Duran´ın sabıka kaydı bulunduğu yönündeki eleştirilere de cevap veren Uluman, "Özgür Duran´ın sabıkası olduğu medyada konuşuldu. Sabıkası olması bir insanı kötü biri yapmaz. Bu hayatta birçok kişi, birçok kötü hataya bulaşabiliyor ancak mahkemeye karşı bu hatalarından arındığı zaman, bu hataların yüzüne her seferinde vurulması doğru değil. Özgür Duran burada maktul ve ailesi de mağduriyet yaşıyor. Özgür Duran´ın sabıkalarından yola çıkarak, sanki suçluymuş gibi paylaşımlarda bulunulması doğru değil, ahlaki de bulmuyorum" diye konuştu.
'SOĞUKKANLI BİR KATİL OLARAK DEĞERLENDİRMEK LAZIM'
Yaşanan olayda Kadir Şeker´in, Özgür Duran´ı canice öldürdüğünü iddia eden Uluman, şunları kaydetti:
"Kadir Şeker, Özgür Duran´ı kalbinden bıçakladıktan sonra Özgür Duran´ı yerde tekmeliyor daha sonra hiçbir şey yokmuş gibi sakinliğini ve sükunetini koruyarak, evine gidip günlük yaşantısına devam ediyor. Biz bunu beyanlardan görüyoruz. Bu noktada Kadir Şeker´in durumunu masum, öğrenci, tıp fakültesine hazırlanan biri olarak değil, soğukkanlı bir katil olarak değerlendirmemiz lazım."  
BIÇAKLA İLGİLİ RAPOR
Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü´nün Kadir Şeker´in kullandığı 9,8 santimetre uzunluğundaki sustalı benzeri bıçak ile ilgili hazırladığı raporda şu ifadelere yer verildi:
"Bıçağın yapılan muayenesinde namlusunun kenarındaki çıkıntı marifeti ile namlusunun otomatik olarak açıldığı ve açılan namlusunu sapa sabitleyen sisteme haiz olduğu görülmüş ve tespit olunmuştur. Bu itibarla inceleme konusu sustalı benzeri bıçağın 6136 Sayılı Yasanın 4. Maddesi'ne göre yasak niteliği haiz bıçaklardan olduğu görüş ve kanaatindeyiz"DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2020-03-07 11:30:26

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