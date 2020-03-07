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Büyükşehir'den yeni hat ve güzergah düzenlemeleri

İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile 5 No'lu Kooperatif arasında yapılan protokol gereği bazı hatlarda güzergah düzenlemesi yapıldı.

Büyükşehir'den yeni hat ve güzergah düzenlemeleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile 5 No’lu Kooperatif arasında yapılan protokol gereği bazı hatlarda güzergah düzenlemesi yapıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşım planlamaları neticesinde toplu taşımada yeni hat oluşturulması ve güzergah düzenlemeleri çalışmalarına devam ediyor. 5 No.lu kooperatif arasında imzalanan işbirliği sözleşmesine bağlı olarak bazı hatlarda düzenlemeler yapıldı. Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında yeni aktarmalı hatlar oluşturuldu. Bu kapsamda 80 A hattı oluşturuldu. 80 A ve 135 no’lu hatlar otogar Akarca Caddesi durağı ücretsiz aktarma noktasında birbirleri ile ücretsiz aktarmalı olarak çalışacak. Aktarmalı çalışacak 80 A araç güzergahı Çocuk hastanesi Plaj yolu garaj hattı için oluşturulan hat Karadenizliler Mahallesi, Ünlü Pınar Caddesi, Çocuk Hastanesi, Yuvam Akarca 2. Etap, Uğur Mumcu Caddesi, Altıncıoğlu Caddesi, Murat Caddesi, Seymen Caddesi’nden devam edip otogarda son buluyor. Akarca Caddesi ücretsiz aktarma noktası olarak Salkım Söğüt Caddesi, Uluçınar Caddesi, Akkavaklar Caddesi, Konak Sokak, Paşa Caddesi, Adnan Menderes Bulvarı, Bekirdere, Santral, Cumhuriyet Parkı, Yenituran, Acısu, Orduevi ve Plajyolu Garajda son bulacak.
Oluşturulan yeni 80B hattı ile mevcut 25 No.lu hat seferlerden kaldırıldı. 25 No.lu hat ile 120 dakika olan sefer aralığı yeni 80B hattı ile 60 dakikaya indirildi. Yeni oluşturulan 80B, 135 Nolu hat ile otogar durağı ücretsiz aktarma noktasında bir birleri ile ücretsiz aktarmalı olarak çalışacak. Hat güzergahı Karadenizliler Mahallesi, Ünlü Pınar Caddesi, Çocuk Hastanesi, Yuvam Akarca 2. Etap, Uğur Mumcu Caddesi, Altıncıoğlu Caddesi, Murat Caddesi, Seymen Caddesi ve Otogardan oluşuyor. Otogar ücretsiz aktarma noktası olarak Güneş Caddesi Şirin Evler Bekirdere Santral Cumhuriyet Parkı Yenituran Acısu Orduevi Plajyolu Garaj. Plajyolu Garaj Çocuk Hastanesi : Plajyolu Garaj Halkevi L.Atakan Caddesi Baç Santral M.Ali Paşa Zincirlikuyu Caddesi Üçyol Bekirdere Şirineveler F.İzmidi Caddesi Seymen Caddesi Otogar S. Murat Caddesi Altıncıoğlu Caddesi U.Mumcu Caddesi Yuvam Akarca 2. Etap Elmatepe Caddesi Çocuk Hastanesi Ünlüpınar Caddesi Karadenizliler Mahallesi kullanılacak.
Yeni oluşturulan hatlara uyum çalışması kapsamında mevcut olarak faaliyet gösteren 80 nolu Plajyolu Yuvam hattının sefer saatleri yeniden düzenlendi. 135 no’lu Körfez kent, Halkevi, Yahya Kaptan ve otogar hattı güzergah ve sefer saati düzenlemesi yapıldı. Yeni oluşturulan 80A ve 80B hatları ile entegrasyon çerçevesinde 135 no’lu Körfez Kent, Halkevi, Yahya Kaptan, ve otogar hattının Yuvam Akarca, Çocuk hastanesi, Karadenizliler mahallesi olan son güzergahı otogar olarak yenilendi. Yapılan yeni düzenleme ile Körfez ve Derince bölgesinden İzmit Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne ulaşım için 135 no’lu hat araçlarını kullanacak olan vatandaşlar, Otogar son duraktan 80A ve 80B hat araçlarına ücretsiz aktarma ile binebilecek. 135 no’lu hattın sefer saatleri 80A ve 80B hatları ile ücretsiz aktarmalı olarak çalıştırılacağından, sefer saatleri entegrasyon kapsamında yeniden düzenlendi.
Ulaşım planlama çalışmaları kapsamında 114 nolu hattın mevcut güzergahı Körfezkent, Mevlana Caddesi, Rüzgarlı Sokak, Piri Reis Caddesi, Güvenlik Caddesi, Gülay Sokak, Kaşkal, İstiklal Caddesi, Denizciler Caddesi, 44 Evler Köprülü Kavşağı ve D100 Karayolu Caddesi olarak yenilendi.
Otogar kalkışla D 605 karayolu, Kocaeli Üniversitesi Köprülü Kavşağı, Kurtuluş Bulvarı, Baki Komsuoğlu Bulvarı, Umuttepe Güzergahı yapılan yeni düzenleme ile Kurtuluş bulvarı iptal edilerek otogar kalkışla D605 karayolu Kocaeli Üniversitesi köprülü kavşağı , Bayındırlık konutlarını kapsayarak, Egemenlik Caddesi, 17 Ağustos bulvarı, Rehabilitasyon merkezi, Kurtuluş bulvarı, Baki komsuoğlu bulvarı ve Umuttepe olarak değiştirildi. Yapılan düzenleme ile vatandaşların tek vasıta ile otogara ve tramvaya ulaşım hizmeti sağlandı.
Yeni hatlar, güzergah ve sefer saatleri değişiklikleri 9 Mart 2020 Pazartesi gününden itibaren başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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