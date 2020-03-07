

GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde, salı gününden bu yana haber alınamayan Halis Topsakal´ın (60) sahilde cesedi bulundu.

Gölcük´te yaşayan Halis Topsakal, geçen salı günü ortadan kayboldu. En son halk otobüsüne binerken görüldüğü tespit edilen Halis Topsakal´ın daha sonra izine rastlanmadı.

Dün, Yeniköy sahilinde bir erkek cesedi olduğunu gören vatandaşlar, polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis, cesedin Halis Topsakal'a ait olduğunu belirledi. Evli ve 3 çocuk babası olan Halis Topsakal´ın denizde boğularak hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER

2020-03-07 12:05:14



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