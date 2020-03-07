Kartepe’de 1 milyon 257 bin TL’lik yatırım Başkan Kocaman içmesuyu ve alt yapı çalışmalarını inceledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kartepe’de 1 milyon 257 bin TL’lik yatırım Başkan Kocaman içmesuyu ve alt yapı çalışmalarını inceledi

İHA

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, İSU ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan içmesuyu ve alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Kartepe’de 1 milyon 257 bin TL’lik yatırım Başkan Kocaman içmesuyu ve alt yapı çalışmalarını inceledi

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, İSU ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan içmesuyu ve alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSU ve Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Köseköy Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde içmesuyu ve yağmursuyu çalışmasına start verildi. Belediye ekipleri tarafından çalışmalar kapsamında 1.7 km uzunluğunda içmesuyu hattı ve 1.3 km uzunluğunda yağmursuyu hattı inşa edilecek.
Kartepe’ye büyük yatırım
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Balaban’dan Köseköy Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde yapılan çalışmaları incelemesinin ardından bilgi aldı. Hazırlanan proje kapsamında 386 metre 400’lük, 216 metre 500’lük, 84 metre 600’lük, 242 metre 800’lük, 291 metre 1000’lik, 150 metre 1200’lük olmak üzere 1369 metre yağmursuyu, 160 metre 300’lük, 1500 metre 100’lük olmak üzere toplam 1660 metre de icmesuyu hattı yapılacak. Yağmursuyu 997 bin TL, içme suyu 260 bin TL’ye mal olacak. Alt yapı çalışmalarının iki ayda tamamlanması planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Bıyık kadınlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Bıyık kadınlarla bir araya geldi
Kartepe’ye kalıcı kurban satış yeri hazırlanıyor
YEREL HABERLER Kartepe’ye kalıcı kurban satış yeri hazırlanıyor
MHP’den Başkan Şayir’e ziyaret
YEREL HABERLER MHP’den Başkan Şayir’e ziyaret
KO-MEK ilçe sergileri başlıyor
YEREL HABERLER KO-MEK ilçe sergileri başlıyor
(Görüntülü) Avukat Uluman: Bıçağı tespih gibi taşıyan Kadir Şeker'in psikolojik durumunun üzerine gidilmesi lazım
YEREL HABERLER (Görüntülü) Avukat Uluman: Bıçağı tespih gibi ...
Sahilde cesedi bulundu
YEREL HABERLER Sahilde cesedi bulundu
'Bıçağı tespih gibi taşıyan Kadir Şeker´in psikolojik durumunun üzerine gidilmeli'
YEREL HABERLER 'Bıçağı tespih gibi taşıyan Kadir Şeker´in psikolojik ...
Büyükşehir'den yeni hat ve güzergah düzenlemeleri
YEREL HABERLER Büyükşehir'den yeni hat ve güzergah düzenlemeleri
Assan Hanil'e, kadın istihdamına sağladığı katkıyla üst üste dördüncü ödül
YEREL HABERLER Assan Hanil'e, kadın istihdamına sağladığı katkıyla ...
Genel Sekreter Gündoğdu Gölcük'te incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Genel Sekreter Gündoğdu Gölcük'te incelemelerde ...
Kadın istihdamına katkı veren 41 firma ödüllendirildi
YEREL HABERLER Kadın istihdamına katkı veren 41 firma ödüllendirildi
Bilim Teknoloji Haftasına Bilim Merkezi ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER Bilim Teknoloji Haftasına Bilim Merkezi ev sahipliği ...
(Görüntülü) Tesislerden yayılan kömür tozları nedeniyle ilçe halkı tepkili
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tesislerden yayılan kömür tozları ...
Tesislerden yayılan kömür tozları nedeniyle ilçe halkı tepkili
YEREL HABERLER Tesislerden yayılan kömür tozları nedeniyle ilçe ...
`Gören Eller´ sınıfında engelleri müzikle aştılar
YEREL HABERLER `Gören Eller´ sınıfında engelleri müzikle aştılar
15 santimetrelik dev tümör 14 saatlik ameliyat ile tamamen çıkarıldı
YEREL HABERLER 15 santimetrelik dev tümör 14 saatlik ameliyat ile ...
20 gündür kayıptı, metruk binada ölü bulundu
YEREL HABERLER 20 gündür kayıptı, metruk binada ölü bulundu
Engelli vatandaşın motosikletini çalan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Engelli vatandaşın motosikletini çalan şahıs ...
İzmitsporlu karateci Tamyüksel'den gümüş madalya
YEREL HABERLER İzmitsporlu karateci Tamyüksel'den gümüş madalya
Silahla kutlamaya karşı babalar için 'taahhütname'
YEREL HABERLER Silahla kutlamaya karşı babalar için 'taahhütname'
Darıca Belediyesi Türkiye ikincisi oldu
YEREL HABERLER Darıca Belediyesi Türkiye ikincisi oldu
‘Kadın El Emeği Mağazası’ 8 Mart’ta açılıyor
YEREL HABERLER ‘Kadın El Emeği Mağazası’ 8 Mart’ta açılıyor
Kocaeli’de El Kaide operasyonunda 4 tutuklama
YEREL HABERLER Kocaeli’de El Kaide operasyonunda 4 tutuklama
Sobaya yaslanınca kıyafetleri ve vücudu yandı, hastanede kurtarılamadı
YEREL HABERLER Sobaya yaslanınca kıyafetleri ve vücudu yandı, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X