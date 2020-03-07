KO-MEK ilçe sergileri başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KOMEK) 20192020 eğitimöğretim dönemi kursiyerlerinin eserlerinden oluşan ilçe sergileri 10 Mart Salı günü başlıyor.

KOMEK 16. yıl ilçe sergileri bu yıl “Aile” teması ile vatandaşların beğenisine sunulacak. Aile temalı ilçe sergileri, Kartepe ilçe sergisi ile başlayacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde 10 Mart Salı günü gerçekleştirilecek olan sergi 14.30’da açılacak. KOMEK 16. yıl ilçe sergileri 16 Nisan Perşembe günü Gebze ilçe sergisi ile sona erecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları bu yıl 16. Eğitim yılını kutluyor. Eğitim hayatına 16 yıl önce 8 kurs merkezi ile başlayan KOMEK, her eğitim döneminde kurs merkezi ve branş sayısını arttırdı. KOMEK halen 42 kurs merkezinde ve 12 ilçede faaliyetlerini sürdürüyor.

Kentin halk eğitimi konusunda tartışmasız en önemli adresi olan KOMEK, 16 yıl içinde 662 bin 565 kursiyere 40 farklı meslek dalında ücretsiz meslek ve sanat eğitimi verdi. KOMEK 20192020 eğitim öğretim yılı ilk döneminde ise 42 kurs merkezinde halen 54 bin 939 vatandaşa 200 farklı branşta eğitim vermeye devam ediyor.

Sanat eğitiminin yanındaki meslek branşları ise ülke istihdamına can verdi. Bu kurslardan yetişen çok sayıda vatandaş iş buldu ya da kendi iş yerini açtı. KOMEK, Gazaltı Kaynakçılığı, Doğal Gaz İç Tesisatçılığı, Fiber Optik, Pişmaniye Yapımı, Mantar Yetiştiriciliği, Servis Elemanlığı ve Havuz Suyu Operatörlüğü gibi çok farklı branşta istihdama yönelik kurslar açtı. Bunun yanı sıra, KOSGEB ve İşkur ortaklığında açtığı Uygulamalı Girişimcilik Kursları ile de girişimcilere umut oldu.

Sanat branşlarında eğitimlere katılan vatandaşlar ise bir aile sıcaklığı içinde hayatlarına farklı bir bakış açısı getirdi. Hastalığını, derdini, bu kurslarda unutarak çok sayıda vatandaş KOMEK Ailesi ile hayata yeniden bağlandı.

KOMEK eğitimin yanı sıra hayata geçirdiği projeleriyle bizi biz yapan değerlere katkı sundu. KOMEK Vefası, KOMEK Bohçası, KOMEK Hurması adını taşıyan ve kursiyerlerin bir anlamda aldıkları eğitimin zekâtını verdikleri anlamlı projeler gönüllere taht kurdu.

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