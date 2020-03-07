Sosyal deneyde kadına şiddete vatandaşlar engel oldu



Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncuları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadına şiddete karşı farkındalık yaratmak amacıyla sosyal deney gerçekleştirdi. Senaryo gereği tramvayda eşine şiddet gösteren kişi, vatandaşlar tarafından engellendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak amacıyla tramvay içinde sosyal deney gerçekleştirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncusu Seçkin Aksu, eşi Nilüfer Aksu ve kızları Alara Aksu sosyal deneye katıldı. Senaryo gereği eşini tramvayda gören kişi, kızının önünde bağırmaya başladı. Daha sonra tepki gösteren vatandaşlara da bağıran erkek oyuncu, tam eşine vurmak için elini kaldırdığı sırada vatandaşlar tarafından engellenerek etkisiz hale getirildi. Daha sonra sosyal deney kapsamında bir oyun oynandığını fark eden vatandaşlar Seçkin Aksu´yu serbest bıraktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin projesiyle sosyal deneyi gerçekleştiren kadın oyuncu Nilüfer Aksu, "Kadına şiddete dikkat çekmek için böyle bir projeyi canlandırmak istedik. Kadına şiddete hayır. Kadına şiddetin sadece 8 Mart Dünya Kadınlar Günü´nde hatırlanmaması gerekiyor. Kadın her zaman kadındır. O yüzden, 'Mutlu Şehir Kocaeli, Mutlu Kadın' projesi adı altında birçok güzel şeylere imza atıldı. Bunun en önemlisi saat 22.00'den sonra kadınların durak haricinde istedikleri yerde otobüslerden inebilmeleridir. Bu tarz projeler arttırılırsa kadınlarımızın çok daha güvende olacağına inanıyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2020-03-07 21:52:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.