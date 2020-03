Tramvayda ‘kadına şiddet’ sosyal deneyi duygusal anlar yaşattı Tramvayda eşini darp etmeye çalışan şahsa vatandaşlar böyle tepki gösterdi

Kocaeli’de tramvayda kadına şiddete dikkat çekmek amacı ile yapılan sosyal deney, vatandaşlara duygusal anlar yaşattı. Senaryo gereği bir şahsın eşini darp etmeye çalıştığı olaya vatandaşlar kayıtsız kalmadı.

Kocaeli’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla yapılan bir sosyal deney duygusal anlar yaşattı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sosyal deneyde Akçaray Tramvay hattında yolculuk yapan bir kadın, çocuğunun yanında eşi tarafından darp edilmek istendi. Yaşanan olaya sessiz kalmayan diğer sürücüler ise senaryo gereği eşini darp etmeye çalışan şahsa müdahale ederek etkisiz hale getirdi. Sosyal deneyde oyuncu Nilüfer Aksu, eşi Seçkin Aksu ve küçük kızları Alara yer aldı. Senaryo gereği tramvayda yolculuk yapan anne ve kızının yanına eşi geldi. Seçkin Aksu, sosyal deneyde eşi rolündeki Nilüfer Aksu’ya “Nerden geliyorsunuz böyle” dedi. Nilüfer Aksu’nun doğum günü kutlamasına gitmesini söylemesi üzerine eşi, “Ben sana akşam gidemezsin demedim mi? Ben sana demedim mi? Allah’tan işten erken çıktın. Ne bu hal bu böyle? Makyaj o biçim, etek o biçim. Sen benden izin aldın mı? Kim bilir kime gittin? Her zaman aynı şeyi yapıyorsun. Senin kemiklerini kıracağım” diyerek bağırmaya başladı.



Vatandaşlar kadına şiddete duyarsız kalmadı

Bu sırada kadın ve kızı ağlamaya başlayınca diğer yolcular da duruma kayıtsız kalmadı. Bunun üzerine Seçkin Aksu isimli oyuncu, “Ne karışıyorsunuz, o benim karım. Size mi soracağım” dedi. Daha sonra eşi Nilüfer Aksu’ya yönelen Seçkin Aksu, “Yürü senin kemiklerini kırmazsam akşam, sen benden izin aldın mı” diyerek çekmeye başladı. Bunun üzerine tramvayda bulunan vatandaşlar ayağa kalkarak Seçkin Aksu’yu etkisiz hale getirirken, bir yolcu da cep telefonu ile polisi aradı. Bu sırada ayağa kalkan küçük kızları ise, “Yeter baba, yeter. Senin gibi babaya ihtiyacım yok” diyerek bağırmaya başladı. Vatandaşlar ise, Seçkin Aksu’yu, “Çık dışarı” diyerek uzaklaştırmaya çalıştı.



“Kadına şiddete dikkat çekmek için böyle bir projeyi canlandırmak istedik”

Sosyal deneyin devamında mikrofonu eline alarak kadına şiddete dikkat çekmek için sosyal deney yaptıklarını açıklayan Nilüfer Aksu, “Kadına şiddete dikkat çekmek için böyle bir projeyi canlandırmak istedik. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve Ulaşımpark’a teşekkür ediyorum. Kadına şiddete hayır. Şiddet sadece 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde hatırlanmamalı. Kadın her zaman kadındır. Kadın her şeyden önce annedir. Kadının yetiştirdiği bir nesil birçok nesle zarar verebiliyor” diyerek vatandaşlara duyarlılığından dolayı teşekkür etti.



Duygusal anlar yaşatan sosyal deney saniye saniye kameralara yansıdı

Tramvayda bulunan yolcular ise Nilüfer Aksu’nun sözleri üzerine duygusal anlar yaşayarak, oyuncuları alkışladı. Sosyal deney sonrasında duygularını ifade eden vatandaşlar, olay karşısında çok üzüldüklerini belirterek, kadınlara şiddete karşı olduklarını dile getirdiler. Duygusal anların yaşandığı sosyal deney tramvay vagonuna yerleştirilen kameralarla saniye saniye kaydedildi.

