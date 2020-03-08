İzmit Körfezi’nde yunuslardan görsel şölen

Kocaeli’de İzmit Sahili’nde avlanan yunus balıkları deniz yüzeyine çıkarak görsel şölen sundu.

Türkiye’nin en büyük doğal limanı konumunda olan İzmit Körfezi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çevre yatırımlarıyla temizleniyor. Balık popülasyonunun arttığı İzmit Körfezi, yunus balıklarının evi haline geldi. Yunus balıkları Başiskele ilçesi sahilinde deniz yüzeyine çıkarak görsel bir şölen sundu. Vatandaşlar yunus balıklarının gösterisini meraklı gözlerle izlerken, o anları cep telefonları ile kaydetti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Körfezi’nin kirlenmesini önlemek amacıyla evsel ve endüstriyel atık suların denize direkt ulaşmaması için arıtma tesisleri yaptı. Deniz uçakları ile havadan, kontrol tekneleri ile denizden ve denetim ekipleri ile karadan yaptığı çalışmalar ile 15 yılda Körfez’in su altı yaşamı eski haline döndü. Türkiye’de ilk defa deniz ortamında levrek, kalkan ve çipura gibi ekonomik değeri bulunan balıklar ile gerçekleştirilen “Balıklandırma” projesiyle İzmit Körfezi’nin su altı popülasyonu arttı.

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