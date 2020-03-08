Kocaeli'de yunuslar görüntülendi

Selda Hatun TAN/BAŞİSKELE(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ´nin Başiskele sahilinde görüntülenen yunuslar, kendilerini izleyenlere görsel bir şölen yaşattı.
Türkiye´nin en büyük doğal limanı konumunda olan İzmit Körfezi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´nin çevre yatırımlarıyla temizlenmeye devam ediyor. Körfezdeki deniz suyunun temizlenmesi ile birlikte daha önce kaybolan bazı balık türleri de İzmit Körfezi´ne geri dönmeye başladı. Bu türlerden bir olan yunuslar da dün akşam saatlerinde Başiskele sahilinde görüldü. Deniz yüzeyine çıkarak izleyenlere görsel bir şölen yaşatan yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Başiskele Selda Hatun TAN
2020-03-08 10:50:06
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-