Kocaeli'de yunuslar görüntülendi



Selda Hatun TAN/BAŞİSKELE(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ´nin Başiskele sahilinde görüntülenen yunuslar, kendilerini izleyenlere görsel bir şölen yaşattı.

Türkiye´nin en büyük doğal limanı konumunda olan İzmit Körfezi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´nin çevre yatırımlarıyla temizlenmeye devam ediyor. Körfezdeki deniz suyunun temizlenmesi ile birlikte daha önce kaybolan bazı balık türleri de İzmit Körfezi´ne geri dönmeye başladı. Bu türlerden bir olan yunuslar da dün akşam saatlerinde Başiskele sahilinde görüldü. Deniz yüzeyine çıkarak izleyenlere görsel bir şölen yaşatan yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Başiskele Selda Hatun TAN

2020-03-08 10:50:06



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