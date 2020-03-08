Büyükşehir Belediyesi Körfez ilçesi projelerine devam ediyor

Büyükşehir ve Körfez Belediyesi yöneticileri, 2020 yılında Körfez ilçesinde yapılacak projeleri görüştü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Körfez ilçesinde 2020 yılında hayata geçireceği projeler, Büyükşehir Belediyesi ve Körfez yöneticileri ile birlikte masaya yatırıldı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay’ın başkanlıklarında gerçekleşen toplantıda Körfez ilçesinde vatandaşlara yönelik gerçekleştirilecek yatırımlar görüşüldü.

Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde hayata geçirdiği hizmetleri sürdürmeye devam ediyor. Her ilçeye yönelik ayrı ayrı planlama yapılarak devam eden projeler bu kez Körfez ilçesi için masaya yatırıldı. Körfez Belediyesi hizmet binasında gerçekleşen toplantıya Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Fen İşleri Daire Başkanı Ayşegül Yalçınkaya, Park ve Bahçeler Daire Başkanı Cenan Turan, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Lütfi Efil, Yapı Kontrol Daire Başkanı Serkan Ihlamur ve Körfez Belediyesi yetkilileri katıldı.

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