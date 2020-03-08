Çobanlık yapan Veysel, dalga sörfünde Türkiye üçüncüsü oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çobanlık yapan Veysel, dalga sörfünde Türkiye üçüncüsü oldu

DHA

Çobanlık yapan Veysel, dalga sörfünde Türkiye üçüncüsü oldu


Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)-KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde çobanlık yapan Veysel Demir (17), babasının karşı çıkmasına rağmen hocasının ısrarıyla başladığı dalga sörfü sporunda Türkiye 3'üncüsü oldu. Çobanlık ve sörf sporunu aynı anda yürütmeye çalışan Demir, hedefinin dalga sörfünde Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmek olduğunu söyledi.
Kandıra Babalı Mahallesi´nde çobanlık yapan Veysel Demir, hiçbir eğitim almadan başladığı dalga sörfünde 2,5 yıl sonra Türkiye üçüncülüğü kazandı. Antrenörü Tolga Hadimoğlu´nun ısrarıyla Babalı Surf City´de başladığı sörf sporunda daha başarılı olmak için her gün çalışan Veysel, aynı zamanda hayvancılıkla uğraşan babasına koyunlarına bakmasında da yardım ediyor. Her sabah kahvaltısının ardından sörf antrenmanına gelen Veysel Demir, çalışmasının ardından babasının yanına giderek koyunlarını otlatıyor. Dalga sörfüne yaklaşık 2,5 yıl önce başlayan Veysel Demir, geçen yaz Antalya´nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Dalga Sörfü Şampiyonası´nda üçüncülük derecesi kazanarak kürsüye çıktı.
Çobanlık yaparken dalga sörfüne başlama hikayesini anlatan Veysel Demir, "Ben burada koyun çobanlığı yapıyordum. Sonra burada sörf yapmaya başladım. Bu sporu sevdiğim için daha çok yapmak istedim. Yarışmalara kadar yükseldim ve Türkiye üçüncüsü oldum. 2,5 senedir sörf yapıyorum. Bu süreçte 2 kez Türkiye Şampiyonası´na katıldım. Bunlardan birinde de üçüncülük elde ettim. Sabah babam koyunları ahırdan çıkartıp götürüyor. Ben evde kahvaltımı yapıp buraya geliyorum. Sörf yapıyorum. Eğer dalga olmazsa antrenman yapıyorum. Zaten haftanın 2 günü dalga olmuyor. Diğer günler dalgalı oluyor. Antrenmandan sonra tekrar koyunların yanına gidiyorum. Akşam olunca da koyunları ahıra kapatıyorum" dedi.
'KOYUNLARI OTLATIRKEN SÖRF YAPANLARI SEYREDERDİ'
Kırsal bölgedeki yetenekli çocukları spora kazandırmak amacıyla sörf okulu açtığını söyleyen antrenör Tolga Hadimoğlu, "Kırsal kesimde, özellikle kendi bölgesine kısılmış yetenekli çocukların dalga sörfüyle birlikte kariyer yapabileceğini düşündüğümüz bir proje bu. Veysel de bu çocuklarımızdan bir tanesi. Veysel gibi bu bölgemizden çıkmış, şu anda Milli Takımda Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında ülkemizi temsil eden 4 gencimiz var. Hatta 2020 olimpiyatlarına şu anda kota mücadelesi veren gençlerimiz de var. Veysel, bu çocuklarımızın dışında çok özel bir yere sahip bende. Çünkü ailesi hayvancılık ile geçimini sağlıyor. Veysel bundan bir 4 sene evvel koyunlarını bu kumsalın arkasındaki tepeliklere getirip otlatıyordu. O sırada gelip gizli gizli, neredeyse bir 400-500 metre geriden, bir tepenin arkasından sörf yapanları seyrederdi. Ne zaman aramıza katılsın diye yanına gitmeye kalksak, hemen koyunlarını toplayıp utangaç bir şekilde ahıra kaçardı. Bu böyle 1-2 sene devam etti" diye konuştu.
'KENDİ BAŞINA SÖRF YAPMAYA BAŞLADI'
Veysel Demir´in hiçbir eğitim almadan sörf yapmaya başladığını belirten Hadimoğlu, şöyle devam etti:
"Bundan 2,5 sene kadar önce bir baktım Veysel yine koyunlarını otlatmaya getirmiş. Bu sefer daha yakındı bize, koşup yakalayabileceğim mesafedeydi. Yanına gidip, `Ne yapıyorsun?´ dediğimde utanarak `Hocam, sörf yapanları seyrediyorum´ dedi. Bende, `Hadi gel sen de katıl bize, ağabeylerinle birlikte sen de sörf yap´ dedim. `Hocam olmaz´ deyip kaçtı bu sefer. Ertesi gün, yine aynı saatlerde koyunlarını getirmişti. Bu sefer daha da yakındı. Bir şeyler anlatmak istiyor ama yapamıyor gibiydi. Bu sefer elimde sörf tahtasıyla yanına gittim. Tahtayı uzatarak, `Veysel bu sörf tahtasını al, sen de arkadaşlarınla birlikte suya girip bir dene´ dedim. Tahtayı alıp gitti. Biz bu bölgede yüzlerce çocukla ilgilendik ama beni şaşırtan birkaç çocuktan biri de Veysel´dir. Hiçbir eğitim almamasına rağmen yaklaşık 1,52 sene kadar dışarıdan seyretmesine rağmen, tahtayı aldıktan bir 15 dakika sonra dalga yakalayıp tahtanın üzerine kalktığını gördüm. Bu sadece beni değil, sörf akademisinde izleyen birçok insanı şaşırtmıştı. Biz herhangi bir eğitim, herhangi bir bilgi vermeden kendi başına sörf yapmaya başladı. Bu çok az rastlanan bir şey." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 
Veysel Demir´in koyunlarını otlatması 
Demir´in sörf antrenmanına hazırlanması 
Demir´in antrenmanı 
Veysel Demir ile röp. 
Antrenör Tolga Hadimoğlu ile röp. 
Detay DHA-Spor Türkiye-Kocaeli / Kandira Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU
2020-03-08 15:55:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bu mağazada ev hanımlarının ürettiği 'el emeği' ürünleri satılıyor
YEREL HABERLER Bu mağazada ev hanımlarının ürettiği 'el emeği' ...
(Görüntülü) TEM'de et yüklü TIR takla attı 2 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) TEM'de et yüklü TIR takla attı 2 yaralı
TEM’de devrilen tırdaki yüzlerce kiloluk et yola saçıldı: 2 yaralı
YEREL HABERLER TEM’de devrilen tırdaki yüzlerce kiloluk et yola ...
TEM'de et yüklü TIR takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER TEM'de et yüklü TIR takla attı: 2 yaralı
İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye 1 milyon 772 bin TL’lik ceza
YEREL HABERLER İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye 1 milyon 772 bin ...
‘Tıbbi ve Aromatik Bitki Üreticiliği’ projesinde başvurular başladı
YEREL HABERLER ‘Tıbbi ve Aromatik Bitki Üreticiliği’ projesinde ...
Başkan Büyükakın, Kandıra'nın muhtarıyla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın, Kandıra'nın muhtarıyla buluştu
Darıca’da hizmetler hız kesmiyor
YEREL HABERLER Darıca’da hizmetler hız kesmiyor
5 gündür kayıp olan şahsın cesedi denizde bulundu
YEREL HABERLER 5 gündür kayıp olan şahsın cesedi denizde bulundu
(Görüntülü) Yunuslar körfezde görsel şölen sundu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yunuslar körfezde görsel şölen sundu
KO-MEK ile güçlü kadınlar
YEREL HABERLER KO-MEK ile güçlü kadınlar
Büyükşehir Belediyesi Körfez ilçesi projelerine devam ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi Körfez ilçesi projelerine devam ...
Kocaeli'de yunuslar görüntülendi
YEREL HABERLER Kocaeli'de yunuslar görüntülendi
(Özel) JAK timleri karla kaplı Samanlı Dağları'nda zorlu görevlere böyle hazırlanıyor Samanlı Dağları’nın zirvesinde JAK timlerinden nefes kesen tatbikat
YEREL HABERLER (Özel) JAK timleri karla kaplı Samanlı Dağları'nda ...
İzmit Körfezi’nde yunuslardan görsel şölen
YEREL HABERLER İzmit Körfezi’nde yunuslardan görsel şölen
(Görüntülü) Kaportacı anne- kız
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kaportacı anne- kız
Başkan Çiftçi, Çayırova’nın genç sporcularıyla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Çiftçi, Çayırova’nın genç sporcularıyla ...
(Görüntülü) Çobanlık yapan Veysel, dalga sörfünde Türkiye üçüncüsü oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Çobanlık yapan Veysel, dalga sörfünde ...
Eski iskele, 4 bin 586 tonluk yüzer vinç ile yıkılıyor
YEREL HABERLER Eski iskele, 4 bin 586 tonluk yüzer vinç ile ...
Kaportacı anne- kız
YEREL HABERLER Kaportacı anne- kız
Çobanlık yapan Veysel, dalga sörfünde Türkiye üçüncüsü oldu
YEREL HABERLER Çobanlık yapan Veysel, dalga sörfünde Türkiye ...
Tramvayda ‘kadına şiddet’ sosyal deneyi duygusal anlar yaşattı Tramvayda eşini darp etmeye çalışan şahsa vatandaşlar böyle tepki gösterdi
YEREL HABERLER Tramvayda ‘kadına şiddet’ sosyal deneyi duygusal ...
(Görüntülü) Sosyal deneyde kadına şiddete vatandaşlar engel oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sosyal deneyde kadına şiddete vatandaşlar ...
Sosyal deneyde kadına şiddete vatandaşlar engel oldu
YEREL HABERLER Sosyal deneyde kadına şiddete vatandaşlar engel oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X