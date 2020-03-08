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İzmit´te kadınlar yürüdü

DHA

İzmit´te kadınlar yürüdü


Dinçer AKBİRSelda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü´nde yüzlerce kadın sloganlar atarak yürüdü. 
Kocaeli Kadın Platformu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. İzmit´in en yoğun bölgesi olan Yürüyüş Yolu üzerindeki Belediye İş Hanı önünde başlayan yürüyüş, Sabri Yalım Parkı´nda bulunan İnsan Hakları ve Demokrasi Anıtı´na kadar devam etti. Etkinlikte buluşan yüzlerce kadın, ellerinde taşıdıkları 'Eşitlik yoksa, aşk da yok', 'Krize ve şiddete karşı isyanda, tüm dünyada ayaktayız', 'İtaat yok Adem, elma yer misin?' pankartlarıyla birlikte, 'Bağır herkes duysun, erkek şiddeti son bulsun' ve 'Evden dışarı, dünyadan içeri' sloganları atarak yürüdü. 
Grup adına basın açıklamasını okuyan Sibel Yılmaz, "Biz kadınlar tüm dünyada ayaktayız. Bu 8 Mart´ta da meydanlarda, sokaklarda, iş yerlerinde, okullarda, evlerde daha iyi bir yaşam için, eşitlik ve özgürlük için tüm baskılara ve yasaklara rağmen birbirimizden güç alarak mücadele etmeye devam ediyoruz. Kadın cinayetleri, erkek şiddeti, ekonomik krizler, gericilik, savaşlar ve erkek egemen iktidarlar üstümüze yığılırken biz kadınlar en yakınımızdaki kadının koluna giriyor ve kadın dayanışmasının aşılmaz barikatını kuruyoruz." dedi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN
2020-03-08 20:07:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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