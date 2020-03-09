Otizmi yendi, ilk kelimesi ile sevince boğdu Aldığı tedavi ile ‘Anne ve baba’ demeyi öğrenerek konuşmaya başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Otizmi yendi, ilk kelimesi ile sevince boğdu Aldığı tedavi ile ‘Anne ve baba’ demeyi öğrenerek konuşmaya başladı

İHA

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otizm teşhisi konulan 3 buçuk yaşındaki Burak Can aldığı eğitimle kısa sürede konuşmaya başlayarak ailesini sevince boğdu.

Otizmi yendi, ilk kelimesi ile sevince boğdu Aldığı tedavi ile ‘Anne ve baba’ demeyi öğrenerek konuşmaya başladı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde otizm teşhisi konulan 3 buçuk yaşındaki Burak Can aldığı eğitimle kısa sürede konuşmaya başlayarak ailesini sevince boğdu.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yaşayan Fatma ve Yusuf Şağban çiftinin dünyaya gelen 2. çocukları Burak Can, otizmi yenerek konuşmaya başladı. 2 yaşındayken Burak Can da seslere tepki vermeme, iletişim kuramama gibi davranış bozuklukları olduğunu ve konuşamadığını fark eden Şağban çifti, çocuklarını psikiyatriste götürdü. Yapılan kontrollerde Burak Can’a otizm teşhisi konuldu. Hayatlarında ilk kez ‘Otizm’ kelimesini duyan Şağban çifti büyük bir panik yaşadı. Daha sonra aile çocuklarının eğitimi için araştırmalara başladı. Sosyal medyada Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile karşılaşan aile, Burak Can’ın eğitimi için merkeze başvuruda bulundu. Merkezde eğitim almaya başlayan Burak Can, bireysel eğitim, oyun, at ve havuz terapisi ile 6 ay sonra iletişim kurmaya başladı. Burak Can’ın kısa süredeki gelişimi ise ailesini sevince boğdu.

“Otizmin ne olduğunu bile bilmiyordum”
Otizm kelimesini ilk duyduklarında büyük panik yaşadıklarını ifade eden anne Fatma Şağban, “Burak Can doğduğunda gelişimi çok güzel ilerliyordu. 2 buçuk yaşına geldiğinde biz Burak Can’ın farklı bir çocuk olduğunu anladık. 2 yaşında başlayan davranış bozukluklarını merak ederek araştırmaya başladık. Çünkü seslendiğimiz zaman bize tepki vermiyordu, sanki farklı birisini çağırıyormuşuz gibiydi. Sonra psikiyatriste gittik. Psikiyatrist otizmli olduğunu söyledi. Otizmin ne olduğunu bile bilmiyordum. Hiçbir şeye anlam yükleyemiyordum, araştırınca ilk başta konduramadım. Öğrendiğimizde hemen kurumları araştırmaya başladık. 2 buçuk yaşında burada eğitime başladık. Burak Can’ın aldığı eğitimle davranışları düzelmeye, çok güzel bir şekilde konuşmaya başladı. Hiç kelimesi olmayan çocuk, ‘Anne, baba’ demeye başladı. Konuşmaya başlayınca ağzından çıkan ilk kelime de ‘Hayır’ oldu. Biz onu uyarırken hayır dediğimiz için onun da ilk kelimesi buydu dedi.

“Bizi ilk öptüğünde şaşırıp sevinç yaşadık”
Oğlunun konuşmaya başlamasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Fatma Şağban, otizmli çocukların ailelerine seslenerek, “Ben o kelimeyi duyduğumda çok mutlu oldum. Hatta Burak Can öpmeyi de bilmezdi. Bizi ilk öptüğünde şaşırıp sevinç yaşadık. Öpmeyi öğrendi, ‘Anne, baba’ demeyi öğrendi, konuşmaya başladı. Daha sonra bunun arkası geldi. 3 kelimelik cümleler kurmaya başladı. Arkası geldikçe biz çok sevindik. Bu gelişmeleri görünce eğitimlerini de arttırdık. Ben buradan diğer ailelere de ilk başta kabullenmeleri gerektiğini söylüyorum. Daha sonra, ‘Bununla nasıl baş edebilirim’ diye araştırmaları gerekiyor. Pes etmemek gerekiyor. Annelerin daha çok araştırıp çocuklarını sosyal hayata alıştırmaları da gerekiyor” diye konuştu.

"3 yaşında konuşmaya başladı"
Burak Can’ın eğitim süreci ilgili bilgiler veren Uzman Klinik Psikolog Yaprak Özkoşar, “Burak Can 2 buçuk yaşındayken, yüzde 80 otizm teşhisi ile kurumumuzda eğitim almaya başladı. 3 yaşında konuşmaya başladı. Burada aldığı bireysel eğitim, at ve havuz terapileriyle birlikte oldukça güzel bir ilerleme kaydetti. Burk Can’ın dil, konuşma konusunda ilerlemesinin en büyük nedeni aldığı eğitimin sadece konuşma üzerine olmaması ve eğitim sürecinde Tüm gelişim alanlarına müdahale edilmesidir. Çünkü konuşma ve gelişim bir bütündür. Birçok aile kimi zaman yanlış yönlendirme kimi zamanda konuşma ile her problemin çözüleceğine inanarak dil konuşma üzerine yoğunlaşmaktadır. Tüm gelişim alanlarının çalışılmadığı eğitim planlamasında birey sadece tekrarlar yapar, ekolali başlar örneğin nasılsın diye sorduğunuzda size karşılık olarak nasılsın diyecek veya sürekli anne demesi için zorladığınızda her gördüğü kişiye anne demeye başlayacaktır. Bu kısır döngünün içinde birey kelime tekrarından başka bir şey yapmayacak günlük hayatına yansıtamadığı kelimeleri diğer taraftan unutacaktır. Eğitim süreçlerinde biz Burak Can’ın ile her kelimesine anlam kazandırdık bu kelimeleri at üzerinde, havuzda, oyun terapisi, duyu terapisinde ve hayvanlarla beraber vakit geçirdiğinde bol bol kullanması için fırsatlar sunduk. Artık Burak Can çevresinde duyduğu kelimeleri de öğreniyor her geçen gün yeni cümlelerle akranlarına bir adım daha yaklaşıyor ve bizde ailesiyle birlikte onu hayata kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli’de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kocaeli’de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
(Görüntülü) İzmit'te kadınlar yürüdü
YEREL HABERLER (Görüntülü) İzmit'te kadınlar yürüdü
Ardı ardına tartıştığı kişileri bıçakladı: 1 ölü, 1 yaralı 
YEREL HABERLER Ardı ardına tartıştığı kişileri bıçakladı: 1 ölü, 1 ...
Kadınlar 8 Mart'ta kendi parfüm ve kremlerini ürettiler
YEREL HABERLER Kadınlar 8 Mart'ta kendi parfüm ve kremlerini ...
Kedinin ağzına takılan olta kancasını veteriner çıkardı 
YEREL HABERLER Kedinin ağzına takılan olta kancasını veteriner ...
İzmit´te kadınlar yürüdü
YEREL HABERLER İzmit´te kadınlar yürüdü
Bu mağazada ev hanımlarının ürettiği 'el emeği' ürünleri satılıyor
YEREL HABERLER Bu mağazada ev hanımlarının ürettiği 'el emeği' ...
(Görüntülü) TEM'de et yüklü TIR takla attı 2 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) TEM'de et yüklü TIR takla attı 2 yaralı
Çobanlık yapan Veysel, dalga sörfünde Türkiye üçüncüsü oldu
YEREL HABERLER Çobanlık yapan Veysel, dalga sörfünde Türkiye ...
TEM’de devrilen tırdaki yüzlerce kiloluk et yola saçıldı: 2 yaralı
YEREL HABERLER TEM’de devrilen tırdaki yüzlerce kiloluk et yola ...
TEM'de et yüklü TIR takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER TEM'de et yüklü TIR takla attı: 2 yaralı
İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye 1 milyon 772 bin TL’lik ceza
YEREL HABERLER İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye 1 milyon 772 bin ...
‘Tıbbi ve Aromatik Bitki Üreticiliği’ projesinde başvurular başladı
YEREL HABERLER ‘Tıbbi ve Aromatik Bitki Üreticiliği’ projesinde ...
Başkan Büyükakın, Kandıra'nın muhtarıyla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın, Kandıra'nın muhtarıyla buluştu
Darıca’da hizmetler hız kesmiyor
YEREL HABERLER Darıca’da hizmetler hız kesmiyor
5 gündür kayıp olan şahsın cesedi denizde bulundu
YEREL HABERLER 5 gündür kayıp olan şahsın cesedi denizde bulundu
(Görüntülü) Yunuslar körfezde görsel şölen sundu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yunuslar körfezde görsel şölen sundu
KO-MEK ile güçlü kadınlar
YEREL HABERLER KO-MEK ile güçlü kadınlar
Büyükşehir Belediyesi Körfez ilçesi projelerine devam ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi Körfez ilçesi projelerine devam ...
Kocaeli'de yunuslar görüntülendi
YEREL HABERLER Kocaeli'de yunuslar görüntülendi
(Özel) JAK timleri karla kaplı Samanlı Dağları'nda zorlu görevlere böyle hazırlanıyor Samanlı Dağları’nın zirvesinde JAK timlerinden nefes kesen tatbikat
YEREL HABERLER (Özel) JAK timleri karla kaplı Samanlı Dağları'nda ...
İzmit Körfezi’nde yunuslardan görsel şölen
YEREL HABERLER İzmit Körfezi’nde yunuslardan görsel şölen
(Görüntülü) Kaportacı anne- kız
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kaportacı anne- kız
Başkan Çiftçi, Çayırova’nın genç sporcularıyla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Çiftçi, Çayırova’nın genç sporcularıyla ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X