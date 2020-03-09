Kağıtspor Bursa’dan galip döndü

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Büyükşehir Kağıtspor 2. Ligde şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Kocaeli’yi Türkiye Basketbol 2. liginde temsil eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, ligin 22. haftasında Bursa temsilcisi Geçit Spor ile deplasmanda karşılaştı. Rakibini 7649 ile geçen mavi beyazlı basketbolcular, ligde liderliğini sürdürdü. Mavi beyazlılar Türkiye Basketbol Ligi 23. hafta müsabakaları kapsamında Kocaeli’de İstanbul Temsilcisi Murat Paşaoğlu Spor Kulübünü ağırlayacak. Müsabaka 13 Mart Cuma saat 18.00’de Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.