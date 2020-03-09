Fabrika güvenlik görevlisi, kendini vince astı

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Selda Hatun TAN/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Başiskele ilçesinde, bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan Nuri D.(31) kendini vince asarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 00.30 sıralarında, Başiskele Ovacık Mahallesi Çuhane Caddesi´nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan Nuri D., fabrikanın deposunda yük taşımada kullanılan tekerlekli merdivenin üzerine çıkarak vince bağladığı ipe kendini astı. Nuri D.'yi iple asılı halde gören mesai arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince bulunduğu yerden indirilen Nuri D.'nin yapılan kontrollerde öldüğü belirlendi. Evli, 2 çocuk babası Nuri D.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Başiskele Selda Hatun TAN

2020-03-09 12:28:07



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