GKM’de kahkaha tufanı

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

Gebze Belediyesi kültürsanat etkinlikleri kapsamında Ömer Akbaba “Gülüşmek Üzere” standup gösterisiyle Gebzelilerle bir araya geldi.

Gebze Belediyesi kültürsanat etkinliklerine devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Ömer Akbaba “Gülüşmek Üzere” standup gösterisi Gebzelilerle buluştu. Gebze Kültür Merkezinde gerçekleşen gösteride anlattığı hikayelerle kahkahaya boğan Ömer Akbaba kendisine bu imkanı veren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e ve salonu dolduran konuklara teşekkür etti.

Öte yandan Gebze Belediyesi kültürsanat etkinlikleri 11 Mart Çarşamba günü saat 11.00 ve 15.00 olmak üzere iki seans da sahnelenecek olan Sihirli Sandık” çocuk tiyatrosuyla devam edecek. Gebze Belediyesi tüm çocukları etkinliğe davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.