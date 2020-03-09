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İki kişinin tecavüze uğradığı için öldürdüğünü iddia ett

DHA

İki kişinin tecavüze uğradığı için öldürdüğünü iddia ett


DİLOVASI(Kocaeli), (DHA) KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, Kamil Arıkan'ı (36) boğazından bıçaklayarak öldüren, Vahit Barış'ı (27) ise göğsünden bıçaklayan Murat A. (24) ifadesinde 2 kişinin kendisine uyuşturucu kullandırdıktan sonra tecavüz ettiklerini, cep telefonuna kaydettikleri görüntü ile kendisini tehdit ettiklerini iddia etti. 
Olay dün öğle saatlerinde, Dilovası Belediye Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Murat A., Kamil Arıkan'ın boğazına bıçağı sapladı. Olay yerinden kaçan Murat A., Adnan Kahveci Parkı'nda Vahit Barış'ı göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Kamil Arıkan yaşamını yitirirken, Vahit Barış ise tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan Murat A. yakalanırken, 0.78 promil alkollü olduğu belirlendi.  
Murat A.´nın, uyuşturucu kullanma, kasten yaralama, tehdit-hakaret, kişilerin huzur ve sükununu bozma ve hırsızlık suçlarından 5 sabıka kaydının olduğu, yaşamını yitiren Kamil Arıkan´ın uyuşturucu madde kullanma, kasten yaralama, yağma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, güveni kötüye kullanma, motosiklet hırsızlığı, mala zarar verme, hırsızlık suçlarından olmak üzere 13 sabıkasının olduğu, Vahit Barış´ın ise uyuşturucu madde kullanmak, tehdit ve kasten yaralama olmak üzere 6 sabıka kaydının olduğu belirendi 
TECAVÜZ EDERKEN GÖRÜNTÜ ÇEKMİŞLER 
Gözaltın alınan Murat A, polise verdiği ifadesinde, Kamil Arıkan ve Vahit Barış´ın tecavüzüne uğradığını iddia etti. Murat A. ifadesinde, Vahit Barış´tan uyuşturucu satın alarak kullandığını, 2-3 ay önce Vahit Barış´tan bonzai satın aldığını, birlikte uyuşturucuyu kullandıklarını ve bayıldığını belirterek, kendine geldiğinde Vahit Barış´ın kendini ayağa kaldırdığını, kendisinin kemerini bağlamaya çalıştığını ve makatındaki ağrı nedeniyle kendisini tecavüz ettiklerini anladığını, Kamil Arıkan ve Vahit Barış´ın yanından kaçıp gittiğini, 15 gün evden çıkamadığını söyledi. Murat A. 15 gün sonra Vahit Barış´ın cep telefonundaki kendisine tecavüz edilirken çekilen görüntüleri izlettiğini, kendisinden 400 TL istediğini, Kamil Arıkan´ın da aynı şekilde kendisini tehdit ederek cep telefonunu aldığını, arkadaşlarının tecavüz olayıyla ilgili kendisine imalarda bulunduğunu iddia etti. 
ŞİKAYETÇİ OLDU 
Olay gününü anlatan Murat A. alkolün verdiği etkiyle Kamil Arıkan´ı kendi telefonuyla konuşurken gördüğünü ve bıçakla saldırdığını, olay yerinden kaçtıktan sonra parka geldiğini ve Vahit Barış´ı bıçakladığını söyledi. Murat A. ifadesinde, "Ben beni her gördükleri yerde bana tecavüz edip erkeklik gururumu yıktıkları anın videosu ile tehdit edip benden para ve telefonumu alan Vahit ve Kamil isimli şahıslara her defasında istedikleri her şeyi verdiğimi o videoyu silmelerini söyledim. Ancak onlar bu videoları silmeyerek beni tehdit ve şantaja devam ettiler. Üstelik bu şahıslar bu videoları başkalarına izleterek bende insan içerisine çıkacak hal bırakmadılar. Bu olay nedeniyle benim psikolojim bozuldu. Yine olay gününde Vahit´in videoyu Harun´a izlettiğini öğrenince kendimi kaybettim ve onlara zarar vermek istedim. Olay alkolün de verdiği etkiyle meydana gelmiştir. Ben Kamil´e de Vahit´e de öldürmek amacıyla bıçağı sallamadım. Amacım onları yaralamaktı. Olay bu şekilde meydana gelmiştir. Ben bana tecavüz eden ve tecavüz anını kayda alarak bu kayıtlarla bana tehdit ve şantajla benden para ve telefonumu alan ayrıca bu kayıtları çevremde bulunan insanlara izleterek benim erkeklik gururumu ve onurumu yıkan Vahit Barış ve Kamil Arıkan isimli şahıslardan davacı ve şikayetçiyim." dedi. 
Murat A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Murat A. tutukanarak cezaevine gönderildi.  DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Dilovası Haluk TURGUT
2020-03-09 20:35:54

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