Kocaeli'de terör örgütü PKK üyesi tutuklandı

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?



Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ'de, terör örgütü PKK/KCK'nın daha önceki yıllarda kırsal alanda terör faaliyetlerine katıldığı belirlenen 'Sinan' kod adlı D.A., yakalandı. Gözaltına alınan D.A., mahkemece 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

PKK/KCK terör örgütünde daha önceki yıllarda kırsal alanda terör eylemlerine katıldığı belirlenen 'Sinan' kod adlı D.A.´nın İzmit´te olduğu bilgisine ulaşan polis, çalışma başlattı. Yapılan takibin ardından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan D.A., Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan D.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2020-03-09 23:24:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.