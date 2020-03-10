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Çaldıkları motosikletle hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

DHA

Çaldıkları motosikletle hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı


Selda Hatun TAN/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Kandıra ilçesinden motosiklet çalıp, akaryakıt istasyonundaki oto yıkama bölümünden de madeni paraları alan A.A. (20) ve K.D. (17), emniyet bekçileri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.
İzmit Turan Güneş Caddesi´nde dün gece saatlerinde devriye görevinde bulunan bekçiler, motosikletli 2 kişiyi şüphelenerek durdurmak istedi. Kaçmaya çalışan 2 kişi, bekçiler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan A.A. ve K.D.'nin, motosikleti Kandıra'dan çaldıkları belirlenirken, üzerlerinde 56 adet 1 TL bulundu. Zanlıların madeni paraları cadde üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonundaki oto yıkama bölümünden çaldıkları belirlendi. A.A. ve K.D.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN
2020-03-10 11:43:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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