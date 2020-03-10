Çaldıkları motosikletle hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

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Selda Hatun TAN/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Kandıra ilçesinden motosiklet çalıp, akaryakıt istasyonundaki oto yıkama bölümünden de madeni paraları alan A.A. (20) ve K.D. (17), emniyet bekçileri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

İzmit Turan Güneş Caddesi´nde dün gece saatlerinde devriye görevinde bulunan bekçiler, motosikletli 2 kişiyi şüphelenerek durdurmak istedi. Kaçmaya çalışan 2 kişi, bekçiler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan A.A. ve K.D.'nin, motosikleti Kandıra'dan çaldıkları belirlenirken, üzerlerinde 56 adet 1 TL bulundu. Zanlıların madeni paraları cadde üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonundaki oto yıkama bölümünden çaldıkları belirlendi. A.A. ve K.D.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2020-03-10 11:43:52



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