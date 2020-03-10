Üretim Fidanlığı sayesinde Kocaeli yeşilleniyor

Büyükşehir Belediyesi Üretim Fidanlığında yetiştirilen bitkiler, Kocaeli genelindeki uygun alanlara dikilerek şehir yeşillendiriyor.

Başiskele ilçesinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Üretim Fidanlığı, içerisinde çeşitli türlerde toplam 60 bin bitkiyi barındırıyor. Üretim fidanlığından her yıl ortalama 10 bin fidan, Kocaeli’nin çeşitli bölgelerindeki fen işleri, yapı işleri projelerinde ve yeşil alanlarda kullanılarak şehri yeşillendiriyor. Kullar Üretim Fidanlığında tohum, çelik, aşı ve yarı mamul bitkilerden üretim yapılıyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri çınar, ıhlamur, dişbudak, akçağaç ve meyve fidanları ile diğer pek çok türdeki bitkinin üretimini yapıyor. Fidanlıkta replikaj ve saksıda olmak üzere iki çeşit üretim yapılıyor.

Fidanlıkta bulunan fidan ve diğer bitkilerin bakımları aylık ve günlük olarak düzenli bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda sulama, gübreleme ve ilaçlama çalışmaları sağlanıyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri fidanlıkta bitkilerin daha rahat yetişebilmesi için yabani ot mücadelesi ve mekanik bakım çalışması da yapıyor. Bitkiler çelik tohum ve aşı ile saksıda büyütüldükten belli bir süre sonra şehir genelindeki ihtiyaç olan bölgelerde kullanılıyor.

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