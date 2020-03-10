Fabrikadan 130 bin TL'lik lastik çalan 3 kişi yakalandı

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Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) KOCAELİ´nin Kartepe ilçesindeki bir lastik fabrikasından 130 bin lira değerinde araç lastiği çalan 3 kişi, polisin operasyonu ile yakalandı.

Kartepe ilçesindeki bir lastik fabrikasından yeni üretilen 130 bin lira değerindeki araç lastiklerinin çalındığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Lastikleri çalan kişilerin kimliklerini belirleyen polis ekipleri, dün İzmit ve Körfez ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda M.B., Ş.H. ve F.T.´yi yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan lastikler ise Körfez´deki bir depoda bulunarak fabrikaya teslim edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU

2020-03-10 14:50:55



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