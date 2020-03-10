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Kocaeli'de ulaşım ağı 292 araca ulaştı

İHA

Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların daha iyi ulaşım hizmeti almaları hedefiyle ulaşımda kullanılan araç sayısı 292'ye çıkarıldı.

Kocaeli'de ulaşım ağı 292 araca ulaştı

Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların daha iyi ulaşım hizmeti almaları hedefiyle ulaşımda kullanılan araç sayısı 292'ye çıkarıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, seferlerine Pazartesi itibarıyla başladığı 4 yeni hat, 292 araçla kendi rekorunu kırdı. UlaşımPark, 5 No’lu kooperatifle ortak çalışacağı 23, 33, 82 ve 126 numaralı hatta vatandaşlara hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım sağlıyor. 9 Mart Pazartesi itibariyle ulaşım hizmetine başlayan yeni hatları kullanan vatandaşlar 153 Çağrı Merkezine ve Ulaşımpark yolcu ilişkileri birimini arayarak araçların hızlı ve güvenli olmasından dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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