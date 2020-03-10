Deprem Müzesi’nde farkındalık paneli

İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi 27 Mart Deprem Haftası’nda farkındalık adına etkinlik düzenledi.

Deprem gerçeğiyle yüzleşmiş bir kent olan İzmit’te, vatandaşın kafasındaki sorulara cevap bulabilmesi ve ortak bir deprem kültürü oluşturulabilmesi adına İzmit Belediyesi ve İzmit Kent konseyi anlamlı bir etkinliğe imza attı. 17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi’nde düzenlenen ‘’Deprem Paneli” ve ‘’Zelzele Heykel Sergisi” İzmitlilere deprem gerçeğini tekrar hatırlattı. Prof. Dr. Naci Görür, Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Prof. Dr. Sami Arsoy ve Kocaeli AFAD İl Müdürü Salim Tekoğlu’un konuşmacı olarak katıldıkları panele, İzmitliler yoğun katılım sağladı. Panelde depremlerin nedenleri, İzmit ve Türkiye'nin deprem konusunda bulunduğu nokta, beklenen İstanbul depremi ve bu depremin İzmit’e etkileri, deprem öncesinde alınacak tedbirler gibi birçok konu konuşuldu. Program sonunda katılımcıların sorularına da cevap verdiler.

Panelin ardından Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Zekeriya Erdinç’in hazırladığı Zelzele Heykel Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Dr. Zekeriya Erdinç’in eserlerini inceleyen ve müzeyi gezerek deprem konusunda bilinçlenen misafirler büyük bir beğeni ile müzeden ayrıldılar. Program sonunda katılımcılar İzmit Belediyesi’ne bu anlamlı etkinliğe imza attıkları için teşekkür etti.

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