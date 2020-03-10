Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

Gebze Belediyesi zabıtaya stres yönetimi eğitimi verdi.

Gebzelilere daha kaliteli hizmet üretilebilmesi için Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatlarıyla başlatılan personel eğitimleri hız kesmeden sürüyor. Gebze Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen program dahilinde Zabıta Müdürlüğü personellerine yönelik eğitim çalışması başlatıldı. Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi salonunda düzenlenen eğitimde uzman eğitimci tarafından ‘Zor Durumlarda Stres Yönetimi’ konusu ele alındı.

Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görevli belediye çalışanlarına hitap eden uzman eğitimci, “Zor diye tabir edilen iletişim zor kurulduğu insanlar hayatın her alanında karşımıza çıkabiliyor. Zor insanlarla başa çıkabilmenin temelinde algı seçiciliği yatmaktadır. Zor insanlarla yaşanan sorunlar karşısında durumu kişisel algılamamalı ve kişiye değil de mevcut duruma odaklanmalı, çözüm üretmeliyiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.