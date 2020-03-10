Fabrikada yemek sonrası rahatsızlanan 66 işçi hastaneye kaldırıldı

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Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)İZMİT´te bir fabrikada çalışan 66 işçi, öğle yemeğinden sonra rahatsızlanınca hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

İzmit Alikahya Fatih Mahallesi´ndeki bir çelik fabrikasında gündüz vardiyasında çalışan 66 işçi, öğle yemeğinin ardından karın ağrısı ve mide bulantısı yaşadı. Vardiyayı sonlandıran işçiler, fabrikalara ait servisler ile çevrede bulunan özel hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan 66 işçisinin tedavilerine devam edilirken, Kocaeli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri incelenmek üzere işçilerin yediği yemekten numune aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Sağlık Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR

2020-03-10 19:37:02



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