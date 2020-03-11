Kartepe Belediyesi’nden tekstil atığı uyarısı

Kartepe Belediyesi, son günlerde ilçe genelinde çeşitli noktalara kontrolsüzce atılan tekstil atıkları için uyarıda bulundu.

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, “Sıfır Atık Projesi” kapsamında ilçe genelinde “Tekstil Kumbaraları” ile tekstil atıklarını ekonomiye kazandırmaya devam ediyor. Belediye ekipleri ilçe genelinde 100 noktaya yerleştirilen tekstil kumbaraları ile atıkları topluyor, düzenli aralıklarla toplanan tekstil atıkları ekonomiye yeniden kazandırılıyor. Son günlerde ise ilçe genelinde bazı noktalara tekstil atıklarının kontrolsüzce atıldığının tespit edilmesi sonrasında ekipler çalışma başlatarak atıkları topladı.

Tekstil atıkları konusunda uyarılarda bulunan Temizlik İşleri Müdürü Sinan Şahin “Belediye ekiplerimiz 7 gün 24 saat ilçe genelinde temizlik çalışmalarına devam etmektedir. Ancak son günlerde bazı noktalara tekstil atıklarının atıldığını tespit ettik. Bu konu da Zabıta Müdürlüğümüz ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gereken araştırma çalışmalarına başladılar. İlçemiz genelinde gelişi güzel tekstil atıkları atanların tespit edilmesi ile gereken cezai işlem uygulanacaktır” dedi.

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