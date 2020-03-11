Bin 250 aile ev sahibi oldu



Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de, TOKİ tarafından yapılacak 3 bin konutun bin 250´si için kura çekilişi ile hak sahipleri belirlendi. Kurada adları okunanlar, konut sahibi olmanın sevincini yakınlarıyla paylaştı.

TOKİ tarafından yapılan `Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut´ projesi kapsamında Kocaeli´de yapılacak toplam 3 bin konuttan, bin 250´si İzmit´te inşa edilecek. Bin 250 konut için 17 bin 797 kişi başvuruda bulundu. İzmit Sekbanlı-Sepetçi köyü civarında yapılması planlanan bin 250 konutun 875 tanesi 2+1, 375 tanesi ise 3+1 olacak.

Bugün, İzmit Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu´nda, Kocaeli 5. Noteri gözetiminde yapılan kura çekiminde büyük heyecan yaşandı. Vatandaşlar, salon içerisinde kurulan sandalyeleri ve spor salonunun tribünlerini doldururken, kurada isimleri çıkanlar sevinç gözyaşı döktü.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU

2020-03-11 13:45:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.