Bin 250 aile ev sahibi oldu

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de, TOKİ tarafından yapılacak 3 bin konutun bin 250´si için kura çekilişi ile hak sahipleri belirlendi. Kurada adları okunanlar, konut sahibi olmanın sevincini yakınlarıyla paylaştı.
TOKİ tarafından yapılan `Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut´ projesi kapsamında Kocaeli´de yapılacak toplam 3 bin konuttan, bin 250´si İzmit´te inşa edilecek. Bin 250 konut için 17 bin 797 kişi başvuruda bulundu. İzmit Sekbanlı-Sepetçi köyü civarında yapılması planlanan bin 250 konutun 875 tanesi 2+1, 375 tanesi ise 3+1 olacak.
Bugün, İzmit Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu´nda, Kocaeli 5. Noteri gözetiminde yapılan kura çekiminde büyük heyecan yaşandı. Vatandaşlar, salon içerisinde kurulan sandalyeleri ve spor salonunun tribünlerini doldururken, kurada isimleri çıkanlar sevinç gözyaşı döktü.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU
2020-03-11 13:45:26
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-