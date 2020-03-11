İzmit’in kızları, Kırklareli’de avantaj yakaladı

İzmit Belediyesipor U18 Kadın Basketbol takımı, 1. Bölge Şampiyonası’nda aldığı iki galibiyet ile avantaj yakaladı.

Kırklareli’de yapılan U18 Kızlar 1. Bölge Şampiyonası’nda mücadele eden İzmit Belediyespor U18 Basketbol Takımı, oynadığı 2 maçı da kazanarak üst tura katılabilmek için büyük avantaj sağladı. Şampiyonanın ilk gününde Bursa temsilcisi Fastline Gençlik ile karşılaşan İzmitli Kızlar, karşılaşmayı 7049 gibi farklı bir skorla kazanmasını bildi. Gruptaki 2. maçında ise İstanbul temsilcisi Dinamo Spor ile karşılaşan İzmit Belediyespor, karşılaşmayı 6241 gibi net bir skorla kazandı.

Bir üst tura çıkmak için büyük avantaj yakalayan İzmit Belediyespor, gruptaki son maçını Yalova Zirve Gençlik ile oynayacak.

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