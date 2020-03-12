Kandıra Seyitaliler köy okulu yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kandıra İlçesi Seyitaliler Mahallesi’nde bulunan atıl durumdaki eski köy okulunu yeniliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, Kandıra ilçesi Seyitaliler Mahallesi’nde bulunan atıl durumdaki eski köy okulunu yeniliyor. Yenilenen köy okulu vatandaşlara sosyal tesis olarak hizmet verecek. Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar tamamlandığında 125 metrekarelik binanın bir odası muhtarlık, diğer odaları ise mahalle halkına hizmet verecek şekilde kullanılacak.

Öte yandan yolların modern ve konforlu hale getirilmesi çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca ve Dilovası ilçelerindeki yolların bakım, onarım ve yenilemesi ile Akçaray tramvay hattı üzerindeki Sekapark istasyon durağına yaya üst geçidi inşası için ihale düzenledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.