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Gölcük´te toplu taşıma araçları dezenfekte edildi

DHA

Gölcük´te toplu taşıma araçları dezenfekte edildi


GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında toplu taşıma araçları ve duraklar dezenfekte edildi.
Gölcük Belediyesi, Çin´de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs tehlikesinin ardından ilçede bulunan tüm toplu taşıma araçları ve durakları dezenfekte etmeye başladı. Yapılan çalışmalarla her gün binlerce yolcu taşıyan otobüsler, dezenfekte ediliyor. Ayrıca yoğun olarak kullanılan duraklarda da dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
Gölcük Belediye Başkanı Yıldırım Sezer, "Koranavirüse tedbir almak açısından Gölcük´te bulunan bütün toplu taşıma araçlarını içerisini dezenfekte ediyoruz. Gölcük Belediyesi olarak sosyal alanlarda ve ulaşım araçlarında dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam edeceğiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gölcük Mesut ÇATAK
2020-03-12 11:42:16

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