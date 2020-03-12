Minibüse binerken düşüp, yaralandı

Engin AKGÜN/KARAMÜRSEL (Kocaelİ),(DHA)KOCAELİ´nin Karamürsel ilçesinde, Engin Üzmen (79) binmek istediği minibüsün basamaklarından düşüp, yaralandı.
4 Temmuz Mahallesi Gazanfer Bilge Caddesi'nde alışveriş yapan Engin Üzmen, evine gitmek için
minibüse binmek istedi. Minibüsün basamaklarında dengesini kaybedince yere düştü. Yaralanan Üzmen, olay yerine çağrılan ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Karamürsel Engin AKGÜN
2020-03-12 14:35:08
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