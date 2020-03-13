İzmit'te otogarda koronavirüs tatili yoğunluğu



Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) TÜRKİYE genelinde koronavirüs önlemleri kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edildiğinin açıklanmasıyla birlikte Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali´nde yoğunluk yaşandı. Ailelerinin yanına gitmek isteyen bazı öğrenciler bilet bulmakta güçlük yaşadı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye´deki tüm üniversitelerin tatil edilmesi kararının ardından ailelerin yanına gitmek isteyen öğrenciler, otogarlarda yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Tatil kararının açıklanmasının ardından İzmit´te öğrenim gören üniversite öğrencileri, bilet alıp memleketlerine dönmek için otobüs yazıhanelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kısa sürede biletler tükenirken, bazı firmalar yoğunluk olan bölgelere ek sefer konulması kararını aldı.

Memleketi Ardahan´a gitmek için bilet kuyruğunda bekleyen üniversite öğrencisi Oğuz İhsan Akan, "Açıkçası bu döneme güzel başlamıştım, derslerimde baya iyiydim. Böyle bir durumun yaşanmasına üzüldüm ama tedbir amaçlı eve dönmek zorundayız. Umarım bu virüsü kayıpsız atlatırız." dedi.

Ebelik bölümü okuduğu için virüs konusunda daha hassas olduğunu belirten Şeyma Vardoğan, "Akşamüstü tatil haberi geldi. Hastanede staj yaptığımız için özellikle uyarıldık ve şu anda da eve gidiyoruz. Bazı yurtlar dezenfekte edilmek için boşaltılabilir bu nedenle evimde olmak daha cazip geldi. İlerleyen dönemlerde virüs yayılır da sokağa çıkma yasağı gibi durumlar olursa herkes kendi evinde olmak ister. Bu nedenle bende memleketime, evime gidiyorum." diye konuştu.

'EK SEFER PLANLARINI YAPTIK'

Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali Başkanı Halil Baylam, otogarda yaşanan yoğunluğun ardından önlemler alındığını ifade ederek, "Şu an için aksama yaşanan bir sefer yok. Terminalimizde her şey normal. Tatil haberi akşam üzeri belli oldu zaten otobüslerin çoğunda boş yer vardı. Yer bulamayanlar da yarına rezervasyon yaptı. Yarın sabah saatlerinde talepleri değerlendirip gereken yerlere gerektiği sayıda ek seferler düzenlemeyi planlıyoruz." dedi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2020-03-12 23:02:30



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