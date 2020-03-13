Sahte `borcu yoktur' belgesiyle milyonluk vurgun

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) KOCAELİ´de 2017-2018 yılları arasında kendi kurdukları şirketlere sahte 'borcu yoktur' belgesi düzenleyerek bankalardan 1 milyon 285 bin lira kredi çeken 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2´si tutuklanırken, 2´si serbest bırakıldı.
Kocaeli´de sahte 'borcu yoktur' belgesi hazırlayarak bankalardan kredi çeken ve geri ödemeyen kişiler olduğu bilgisine ulaşan polis, konuyla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri, 2017-2018 yıları arasında kendi kurdukları şirketlere sahte 'borcu yoktur' belgesi hazırlayarak Kredi Garanti Fonu kefaletiyle toplamda 1 milyon 285 bin lira kredi çeken ve geri ödemeyen 4 kişiyi Kocaeli ve İstanbul´da düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden K.A. ve S.A., 'Resmi belgede sahtecilik´ ve `nitelikli dolandırıcılık´ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 kişi ise serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2020-03-13 09:27:15
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