Darıca’da yeni tören alanı açıldı

Cumhuriyet Meydanının metro çalışmaları nedeniyle kapatılması sonrası Darıca sahilde oluşturulan yeni tören alanı açıldı.

Metro çalışmaları nedeniyle kapatılan Darıca Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk anıtı, Darıca sahilde amfi tiyatro yanında oluşturulan tören alanına taşındı. Törene Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Şen, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, siyasi parti temsilcileri, STK’lar ve muhtarlar katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Başkan Bıyık, “Mecliste aldığımız kararla birlikte yeni tören alanı olarak sahildeki bu alanı belirledik. Bildiğiniz gibi Cumhuriyet Meydanımız Darıca için asrın projesi olan DarıcaGebze metrosu çalışması için kapatıldı. Meydandaki Atatürk anıtını da buraya taşıdık. Yeni meydan yapılana kadar artık resmi törenleri de burada yapacağız" dedi.

Konuşmaların ardından İstiklal Marşı okundu ve Türk Bayrağının göndere çekimiyle birlikte tören alanının resmi açılışı gerçekleşti.

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