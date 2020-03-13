Kartepe Belediyesi’nden moloz uyarısı

Kartepe’de 7 bin 803 ton 610 kilogram moloz toplandı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın temiz ve sağlıklı Kartepe vizyonu doğrultusunda ilçe genelinde belediye ekipleri temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 bin 803 ton 610 kilogram moloz toplandı.

Ev ve işyerlerinde tadilat yapan vatandaşlarımızın moloz atıklarını aldırması için bizi ulaşmaları yeterlidir uyarısında bulunan Temizlik İşleri Müdürü Sinan Şahin, Çağrı üzerine ekiplerimizin molozları almasının ardından yeni molozlar bırakarak, alınmadığına dair geri dönüşler olmaktadır. Vatandaşlarımız moloz atıklarını müdürlüğümüzü arayarak haftalık programa göre teslim etmeleri halinde, çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçmiş olacağız. Çağrı üzerine adresler alınarak, ekipler tarafından takibi yapılmaktadır. Bu konuda tüm hemşehrilerimizin hassasiyet göstermesini bekliyoruz” dedi.

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