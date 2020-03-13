KO-MEK kadınları Kandıra hünerlerini sergiledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, (KOMEK) 20192020 eğitimöğretim dönemi kursiyerlerinin eserlerinden oluşan ilçe sergilerinin ikincisi Kandıra’da gerçekleştirildi.

Namazgah Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Kandıra KOMEK İlçe Sergisi’nin açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Kandıra Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Karakoç, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, muhtarlar, kursiyerler, KOMEK yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Sergi açılışı öncesinde KOMEK Müzik Branşı usta öğreticileri konuklar için ilahiler ve türküler seslendirdi.

Sergi açılışındaki ilk konuşmayı kursiyerler adına 65 yaşındaki Rabia Bulgurcu yaptı. Halk Üniversitesi’nin hayatına yönelik olumlu yönlerini konuklarla paylaşan Rabia hanım, KOMEK’te hem üretmenin mutluğunu yaşadığını hem de yalnızlığını unuttuğunu söyledi. Çocuklarının da bu durumdan çok mutlu olduklarını anlatan Bulgurcu, kadınlara kendi ayakları üzerinde durma fırsatı verdiği için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.

Törende söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak ise, “Burası bir üniversite. Kandıra’da bin kursiyerimiz var. Farklı branşlarda eğitim alıyorlar. Bu kurslarımıza en fazla da annelerimizin, hanım kardeşlerimizin ilgi göstermesi bizi daha mutlu ediyor. Biz ülkemizin, kentimizin mutlu olmasını istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak KOMEK’e önem veriyoruz. Biz buradaki emeklerin kısa süre içinde komeksepeti uygulaması ile sanal pazara çıkması üzerinde çalışıyoruz. Bu emeklerin aile bütçesine katkı sunmasını istiyoruz” dedi.

Çakmak konuşmasını tamamladıktan sonra, kısa süre sonra evlenecek olan KOMEK Kursiyeri Rabia Yıldırım’a KOMEK Bohçasını hayırlı olsun dilekleriyle verdi. Kırk yamadan yapılmış bir seccade ise, kursiyerlerin hediyesi olarak Yaşar Çakmak’a takdim edildi. Ardından tüm konukların ve protokolün katılımıyla sergi açılışı gerçekleştirildi.

Sergideki eserleri tek tek inceleyen Yaşar Çakmak, verilen emek ve KOMEK’e olan ilgi nedeniyle kursiyerlere teşekkür etti.

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