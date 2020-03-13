İzmit’e kupayı U-18’li kızlar getirdi

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Kırklareli’nde yapılan U18 Kızlar 1. Bölge Şampiyonası’nda mücadele eden İzmit Belediyespor U18 Basketbol Takımı, gurubunda şampiyonluğa ulaştı.

İzmit Belediyespor U18 Basketbol Takımı, Kırklareli’nde yapılan U18 Kızlar 1. Bölge Şampiyonası’nda grubunda tüm maçları kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Son maçını Yalova Zirve Gençlikspor ile oynayan İzmit Belediyespor, karşılaşmayı 10257’lik skorla kazanarak 3’te 3 yaptı. Mücadele ettiği grupta şampiyonluğa ulaşan İzmit Belediyespor, 31 Mart 2020 tarihinde Uşak’ta yapılacak olan U18 Kızlar Anadolu Bölge Finali’ne katılmaya hak kazandı.

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