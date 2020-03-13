Balık halinde silahlı kavga: 2 yaralı

Selda Hatun TAN/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ´nin Başiskele ilçesinde, balık halinde çıkan kavgada, 2 kişi tabancayla vurularak, yaralandı.
Olay saat 04.30 sıralarında, Başiskele Liman Caddesi´nde bulunan balık halindeki bir işletmede meydana geldi. İddiaya göre, H.H. alacak verecek meselesi nedeniyle K.D. ve K.A. ile tartıştı. Tartışma sırasında H.H. yanında taşıdığı tabancasını çekip, K.D.´nin bacağına, K.A.´nın da eline ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, tedavi altına alındı. H.H. da polis ekiplerince gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Başiskele Selda Hatun TAN
2020-03-13 12:46:51
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