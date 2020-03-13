Büyükşehir Belediyesi’nden koronovirüse karşı tedbir kararı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü tedbirleri kapsamında KOMEK, Bilgievi, Akademi Lise ve Akademi Üniversitelerde eğğtime 3 hafta ara verdi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından yayınlanan genelge ve ilgili bakanlıklar tarafından alınan kararlar neticesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de tedbir aldığını açıkladı. Bu kapsamda Büyükşehir bünyesinde faaliyet gösteren KOMEK kurslarında, Bilgievleri, Akademi Lise ve Akademi Üniversitede eğitimlerine, Gençlik Kamplarındaki faaliyetlere ve kent genelindeki Spor Okulları ile spor tesislerindeki tüm faaliyetlere 3'er hafta ara verilmesine kadar verildi. Tedbir kapsamında ayrıca 1012 Nisan tarihinde yapılması planlanan Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu’nun ileri bir tarihe ertelenirken, Şehir Tiyatroları’na ait etkinlikler ile kültürsanat etkinliklerine de 1 Mayıs tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırıldı.

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