Kartepe Belediyesi’nde virüs önlemi

Türkiye'de koronavirüs var mı? Bakan Koca'dan açıklamalar...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kartepe Belediyesi hizmet binasında koronavirüse karşı önlemler aldı.

Yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye’de de görülmesinden sonra Kartepe Belediyesi hizmet binası içerisinde önlemler aldı. Belediye ekipleri tarafından dezenfekte noktaları oluşturulurken, Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsten korunma yolunun anlatıldığı 14 maddelik bilgilendirme afişleri asıldı. Kocaeli Belediyesi ve Kartepe Belediyesiyle ortak çalışan ekipler 392 ibadethane, 37 mescit 17 kuran kursunda ilaçlama ve sterilizasyon çalışmalarına düzenli olarak devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.