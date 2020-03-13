Kocaeli'nde, halk otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti (2)

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YAŞAMINI YİTİRDİ

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan Fatma Ayhanım (75) kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Haluk TURGUT

2020-03-13 20:40:19



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