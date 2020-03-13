Kocaeli'nde, halk otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti (2)

YAŞAMINI YİTİRDİ
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan Fatma Ayhanım (75) kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Haluk TURGUT
2020-03-13 20:40:19
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