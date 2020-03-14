Kurbanlık olarak aldıkları kuzu evlatları gibi oldu Çocuğu gibi baktığı kuzu, kahvehanede bile kendisini yalnız bırakmıyor Sahibinden ayrılmayan kuzu, mahallenin maskotu oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kurbanlık olarak aldıkları kuzu evlatları gibi oldu Çocuğu gibi baktığı kuzu, kahvehanede bile kendisini yalnız bırakmıyor Sahibinden ayrılmayan kuzu, mahallenin maskotu oldu

İHA

Kurbanlık olarak aldıkları kuzu evlatları gibi oldu Çocuğu gibi baktığı kuzu, kahvehanede bile kendisini yalnız bırakmıyor Sahibinden ayrılmayan kuzu, mahallenin maskotu oldu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Gürsel Gündoğdu isimli bir vatandaşın kurbanlık olarak aldığı küçük kuzu, ailenin üyesi oldu. Evde Gündoğdu ailesi ile yaşayan “Pamuk” isimli koyun, sahibini kahvehanede bile yalnız bırakmıyor.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Gürsel Gündoğdu, kurbanlık bir kuzu almaya karar verdi. İnternette araştırma yapan Gündoğdu, alışveriş sitesinde bir kişinin 1 buçuk aylık, kuzusunu satmak istediğini gördü. Vatandaş ile iletişime geçen Gündoğdu, kuzuyu satın aldı. Gündoğdu, evine götürdüğü ve “Pamuk” ismini verdiği kuzuyu eşi Emine Gündoğdu ve çocuklarıyla birlikte evde beslemeye başladı. Gürsel Gündoğdu ve eşi Emine Gündoğdu, “Pamuk”a kısa sürede alışarak çocukları gibi göremeye başladı. Aile, küçük kuzuyu her gün özel yemle besleyip, banyo yaptırıyor. Pamuk isimli kuzu ise Gürsel Gündoğdu ile kahvehaneye, Emine Gündoğdu ile semt pazarına gidiyor. “Pamuk” mahallede yaşayan vatandaşların da gözdesi haline geldi. Gürsel Gündoğdu’nun yanından ayrılmayan kuzuyu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

“Değil kesmeyi düşünmek, onsuz plan bile yapamıyoruz”
Çok sevdiği kuzuya “Kızım” diye seslenen Gürsel Gündoğdu, “Yaklaşık 1 buçuk ay önce ben internette dolaşırken, hem sevmelik hem de kurbanlık bir hayvan bakıyordum. Hayvan satışlarının yapıldığı sitelere bakarken Pamuk’u gördüm. Çok hoşuma gitti. Sahibi de buraya yakın bir yerdeydi. Sahibiyle fiyatta anlaştık. Sonra oğluma hemen git, al gel dedim. Geldiğinde üstü başı bu kadar hijyenik değildi, kirliydi. Hemen yıkadık. Sonra kurbanda keseriz, kendimiz büyütürüz diye düşünüyorduk. Ama 15 gün sonra değil kesmeyi düşünmek, onsuz plan bile yapamıyoruz. Bir yere gideceğimiz zaman nasıl yaparız, nereye bırakırız diye düşünüyoruz. Bu hayvan bir bebek gibi değil. Bir bebeği emzirirsiniz, kundaklarsınız uyutursunuz. Bir komuşunuza, yakınınıza bırakabilirsiniz. Ama Pamuk öyle değil, 1 dakika bile yanımızdan ayrılmıyor” dedi.

“Çocuklar bana ‘kuzu amca’ demeye başladılar”
Küçük kuzunun kendilerine çok bağlandığını ifade eden Gürsel Gündoğdu, “Sabahları kalkıyoruz. Hafif bir kahvaltısını yaptırıyoruz. Ondan sonra havanın durumuna göre üzerine kıyafet giydiriyorum. Bezleme durumunu sürekli takip ediyoruz. Daha sonra kızımla birlikte parka gidiyoruz. Hemen gidemiyoruz. Çünkü komşular ve çocuklar çok olumlu tepkiler veriyor. Kızımla parka gidiyoruz, ot yiyor. Daha sonra eşim, çocuklarım, komşular geliyor. Birlikte sohbet ediyoruz. Bu aslında bize bir araya gelmek için bir sebep oldu. Hatta çocuklar bana ‘kuzu amca’ demeye başladılar. Pamuğun duşunu yaptırırken eşim ve çocuklarım yardım eder. Pamuk’un özel bir şampuanı var. Onunla güzelce yıkayıp, özel havlusu ile kurutarak saç kurutma makinesi ile tüylerini kurutuyoruz” diye konuştu.

“Ben pazarda bir şey aldığım zaman, Pamuk için de hediye veriyorlar”
“Pamuk”u gören insanların çok şaşırdıklarını ifade eden Gürsel Gündoğdu’nun eşi Emine Gündoğdu ise, “Pazara gidecektim. Pamuk da arkamdan ağladı. Ben de onu da götürmek zorunda kaldım. Pazara gittiğimizde beni bırakıp tezgahlara hiç saldırmadı. Benim oğlum Furkan küçükken pazarda arkamdan ağlardı ama bu hiç öyle bir şey yapmadı. Pazarda Pamuk’u gören herkes çok sevdi. Ben pazarda bir şey aldığım zaman fazladan Pamuk için de hediye veriyorlar. Mesela 4 kilo elma aldığımda, 1 kilo da onun için veriyorlar. Bir tane kıvırcık alıyorum, pazarcılar bir tane de onun için hediye ediyorlar. Misafirliğe giderken de yanımda götürüyorum. Ablamlara gittiğim zaman altını bezliyorum. Ablamlar da hiçbir şey demiyor. Gittiğim her yere beraber götürüyorum” şeklinde konuştu.

“Mahallemize neşe kattı”
Gündoğdu ailesinin yaşadığı mahallede kahvehane işletmeciliği yapan Muhammet Genç, küçük kuzuyu mahallede yaşayan herkesin çok sevdiğini ifade ederek, “Hiç yanımızdan ayrılmıyor. Evimizin ve bahçemizin çiçeği oldu, bizim kızımız. Şu anda da hiç kimseye vermek istemiyoruz. Geçen gün buraya kakasını yapmış. Ben süpürdüm. Mahallemize neşe kattı. Onu mahallede sevmeyen insan yok. İnsanlardan ayrılmıyor, kaçmıyor. Yaşama uyumlu bir hayvan. Gürsel Bey büyüttü onu. O olmadığında sürekli meleyerek onu arıyor. Bazen o saklandığında buralarda dolanıp onu arıyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Korona’nın kendisinden çok korkusu tedirginlik yapıyor Psikolog Sena Çilingir virüsle psikolojik savaşın şifrelerini verdi Psikolog Sena Çilingir: "Asıl tehlike virüsün yaydığı korku ikliminde"
YEREL HABERLER Korona’nın kendisinden çok korkusu tedirginlik ...
Kocaeli güne yoğun sis ile başladı
YEREL HABERLER Kocaeli güne yoğun sis ile başladı
(Görüntülü) 11 çeşit sebzeden 'koronavirüs çorbası' 
YEREL HABERLER (Görüntülü) 11 çeşit sebzeden 'koronavirüs çorbası' 
11 çeşit sebze ile koronavirüs çorbası hazırlıyor
YEREL HABERLER 11 çeşit sebze ile koronavirüs çorbası hazırlıyor
İş makinesi devrildi: 1 yaralı 
YEREL HABERLER İş makinesi devrildi: 1 yaralı 
Kocaeli'nde, halk otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti (2)
YEREL HABERLER Kocaeli'nde, halk otobüsünün çarptığı kadın hayatını ...
Virüse karşı çalışmalar Büyükgöz’ün denetiminde
YEREL HABERLER Virüse karşı çalışmalar Büyükgöz’ün denetiminde
Kartepe Belediyesi’nde virüs önlemi
YEREL HABERLER Kartepe Belediyesi’nde virüs önlemi
Körfez’de TOKİ konutları için kuralar çekildi
YEREL HABERLER Körfez’de TOKİ konutları için kuralar çekildi
Kocaeli'nde, halk otobüsünün çarptığı kadın yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'nde, halk otobüsünün çarptığı kadın yaralandı
Özel halk otobüsünün altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Özel halk otobüsünün altında kalan yaşlı kadın ...
Kamyondan dökülen tahtaların altında kalan işçi öldü
YEREL HABERLER Kamyondan dökülen tahtaların altında kalan işçi öldü
İzmit'te sosyal ve kültürel etkinlikler iptal edildi
YEREL HABERLER İzmit'te sosyal ve kültürel etkinlikler iptal edildi
Büyükşehir Belediyesi’nden koronovirüse karşı tedbir kararı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi’nden koronovirüse karşı tedbir ...
Kocaeli'de alev alan 3 araç kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Kocaeli'de alev alan 3 araç kullanılamaz hale geldi
(Görüntülü) Kocaeli?de, Cuma namazı öncesi koronavirüs önlemi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kocaeli?de, Cuma namazı öncesi ...
Başkan Büyükgöz’den şehitlik ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz’den şehitlik ziyareti
İzmit'te kolonyacılara denetim
YEREL HABERLER İzmit'te kolonyacılara denetim
Başkan Büyükgöz cuma pazarında
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz cuma pazarında
Kocaeli’de yatırımlarla zirai gelir 34 milyon TL arttı
YEREL HABERLER Kocaeli’de yatırımlarla zirai gelir 34 milyon TL ...
Çayırova’da dezenfekte çalışması
YEREL HABERLER Çayırova’da dezenfekte çalışması
Büyükşehir camileri dezenfekte ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir camileri dezenfekte ediyor
Kocaeli´de, cuma namazı öncesi koronavirüs önlemi
YEREL HABERLER Kocaeli´de, cuma namazı öncesi koronavirüs önlemi
İzmit Belediyesi kütüphaneci alımı sınavı yapıldı
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi kütüphaneci alımı sınavı yapıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X