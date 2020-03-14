İzmit Belediyesinden korona virüs mesaisi

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle İzmit Belediyesi ekipleri, halkın yoğun olarak kullandığı cami, park ve kamu hizmet binaları gibi alanları baştan aşağı ilaçlayarak sağlıklı bir ortam haline getiriyor.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm Dünya’yı etkisi altına alan yeni korona virüs salgının Türkiye’de de görülmesinin ardından İzmit Belediyesi önlemlerini arttırdı. İzmit genelinde kamusal alanlar, kurum binaları, kültür merkezleri, camiler ve parklar başta olmak üzere ortak kullanım alanlarında ilaçlama çalışmalarına başlandı.

İlaçlama çalışmaları gece boyunca devam etti

İzmit Belediyesi ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar ilçe genelinde gün ve gece boyunca devam etti. Özel kıyafetli personeller tarafında yapılan temizlik işlemlerinin artından, püskürtme yöntemiyle de ilaçlama yapılıyor. Çalışmalar kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı Sabri Yalım Parkı, Yeni Cuma Parkı, Tengiz Parkı ve İzmit’in bir çok noktasında bulunan çocuk oyun alanları, kamu binaları, belediye araçları ve camiler ilaçlandı.

Çalışmalar hafta sonu da devam edecek

Mesai saati gözetmeden halkın sağlığı için çalışmalarını gerçekleştiren İzmit Belediyesi ekipleri hafta sonu da ilaçlama çalışmalarını gerçekleştirecek. Bu kapsamda hafta sonu ibadethaneler, kültür merkezleri, belediye hizmet binaları, kamu kuruluşları ve halkın yoğun şekilde kullandığı alanlar ilaçlanmaya devam edilecek.

Başkan Hürriyet halkı bilgilendiriyor

Vatandaşları ilçede gerçekleşen çalışmalar ve yeni korona virüs hakkında hem yazılı ve görsel iletişim araçlarıyla hem de sosyal medya hesaplarından sık sık bilgilendiren İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ayrıca; Mart ayında ki tüm etkinliklerin ileri bir tarihe ertelendiğini de duyurmuştu.

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