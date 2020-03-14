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Darıca Aşıroğlu Caddesi’ne geçici trafik düzenlemesi

İHA

İSU altyapı ikinci etap çalışmaları kapsamında Darıca ilçesi Aşıroğlu Caddesi'nin bir bölümünde geçici trafik düzenlemesine gidilecek.

Darıca Aşıroğlu Caddesi’ne geçici trafik düzenlemesi

İSU altyapı ikinci etap çalışmaları kapsamında Darıca ilçesi Aşıroğlu Caddesi’nin bir bölümünde geçici trafik düzenlemesine gidilecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şehrin daha sağlam bir alt yapıya sahip olabilmesi için çalışmalarına devam ediyor. İSU altyapı ikinci etap çalışmaları nedeniyle Darıca ilçesi Aşıroğlu Caddesi'nin Fesleğen Sokak kesişimi ile Atatürk Bulvarı kesişimi arasında kalan bölümü geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. Sivil araçlar kapatılacak bölüm haricindeki diğer yolları kullanabilecek. Trafik düzenlemesi gereği vatandaşların sorun yaşamaması için bölgede hizmet veren 410 ve 501 no’lu toplu taşıma araçları geçici olarak mevcut güzergahAşıroğlu Cad. Atatürk Bulv. İstiklal Cad. Aşıroğlu Cad. Mevcut güzergah" şeklinde çalışacak.
Çalışmanın ikinci etabı 16 Mart 2020 Pazartesi günü başlayacak ve bölgede hizmet veren 410 ve 501 no’lu toplu taşıma araçlarının geçici güzergah uygulaması çalışma süresince devam edecek. Ayrıca sivil araçlar da çalışma süresince kapatılacak bölüm haricindeki diğer yolları kullanabilecek. Darıca Aşıroğlu Caddesi’ni kapsayan İSU alt yapı çalışmaları etap etap tamamlanarak devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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