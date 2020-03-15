Kocaelisporlu taraftarlardan koruyucu elbise ve maskeli karşılama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Alişan KOYUNCU / İZMİT(Kocaeli),(DHA) Kocaelispor taraftar grubu `Hodri Meydan´, tüm liglerin koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanması kararının ardından, koruyucu elbise giyip meşaleler yakarak takım otobüsünü stadyuma uğurladı.

Kocaelisporlu taraftarlar, TFF 3´üncü Lig 2´nci Grup´ta mücadele eden Kocaelispor´un, 1877 Alemdağ takımı ile oynanacağı karşılaşmanın koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanması kararının ardından, koruyucu elbise giyip meşaleler yakarak takım otobüsünü uğurladı. Yaklaşık 50 kişilik taraftar grubu, meşaleler yakarak tezahüratlarda bulundu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler beğeni topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Taraftarların sosyal medyada paylaştığı görüntüler

DHA-Spor Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2020-03-15 15:38:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.