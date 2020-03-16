Mart ayında Kocaeli’nin yüksek kesimleri beyaza büründü

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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinin yüksek kesimleri gece saatlerinde yağan karla beyaza büründü.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Gölcük ilçesi sınırları içerisinde Samanlı Dağları’nda bulunan Erikli tepe kar yağışı ile beyaza büründü. Güne karla uyanan vatandaşlar ise cep telefonları ile ortaya çıkan manzarayı görüntüledi. Bölgede termometreler sıfırın altında 1 dereceyi gösterirken, Mart ayında yaşanan sıcaklık düşmesi ve kar yağışı ise dikkat çekti.

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